Бывший банкир стал замакима Мангистауской области

Сегодня глава региона Нурдаулет Килыбай представил нового заместителя акима Аббата Урисбаева, передает агентство Kazinform.

Аббат Жангирханович Урисбаев родился в 1981 году. Имеет высшее образование, окончил Международную академию труда в 2002 году по специальности «финансы и кредит».

В разные годы работал на различных должностях в АО «Банк Туран Алем», АО «Темiрбанк», АО «Альянс Банк».

С июля 2015 года возглавлял Актауский филиал АО «ForteBank».

Избрался депутатом Мангистауского областного маслихата VI, VII созыва, был председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

Ранее первым заместителем акима Мангистауской области назначили Ербола Избергенова, Тлегена Абишева также назначили на должность заместителя акима Мангистауской области.