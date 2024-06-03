РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:45, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Бывший банкир стал замакима Мангистауской области

    Аббат Урисбаев
    Фото: акимат

    Сегодня глава региона Нурдаулет Килыбай представил нового заместителя акима Аббата Урисбаева, передает агентство Kazinform.

    Аббат Жангирханович Урисбаев родился в 1981 году. Имеет высшее образование, окончил Международную академию труда в 2002 году по специальности «финансы и кредит».

    В разные годы работал на различных должностях в АО «Банк Туран Алем», АО «Темiрбанк», АО «Альянс Банк».

    С июля 2015 года возглавлял Актауский филиал АО «ForteBank».

    Избрался депутатом Мангистауского областного маслихата VI, VII созыва, был председателем постоянной комиссии по вопросам экономики и бюджета.

    Ранее первым заместителем акима Мангистауской области назначили Ербола Избергенова, Тлегена Абишева также назначили на должность заместителя акима Мангистауской области.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Акимы Мангистауская область
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!