Дело Шерзата: подсудимый Дидар Калиахмет предложил пройти детектор лжи

В ходе заседания участники процесса задавали ему уточняющие вопросы о событиях ночи с 3 на 4 октября 2024 года. На большинство из них Калиахмет отвечал, что не участвовал в драке и не видел, кто именно наносил удары и использовал нож.

Выступая перед судом, подсудимый заявил о готовности пройти проверку на полиграфе.

— Тут все говорят: не знаю, не видел. Сейчас век технологий, давайте я пройду детектор лжи. Готов рассказать, бил ли я кого-нибудь или нет, — обратился он к суду.

Однако суд отклонил его предложение.

Суд перешел к исследованию материалов дела.

Ранее подсудимый Дидар Калиахмет рассказал, как оказался у магазина «Камажай» в ту ночь.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.

Подробности происшествия тут.

Показания свидетелей:

В суде свидетелями уже выступили Дана Жаксыгелди, Эльмира Нурбекова, Илдаш Розыбакиев, Арлан Казыкенов, Еркебулан Токтарбай, Жанибек Амиракын, Даурен Курамысов, Талгат Аширбаев, Адиль Тилеубекулы, Сакен Акежанов, Арлан Кусаинов, Данияр Жанболатулы.

Показания дал исполняющий обязанности начальника криминального отдела управления полиции Талгарского района Адилжан Медет.

Кроме того была продемонстрирована видеозапись показаний несовершеннолетнего свидетеля Алдияра Махмета, ранее данных на закрытом процессе в городе Конаеве.

Показания семьи:

Также показания дали бабушка погибшего подростка Жумабике Кадырова, мама Шерзата, отец Шерзата Каржаубай Нурымов.

Каржаубай Нурымов рассказал о последних минутах жизни своего сына и объяснил, почему в ту ночь вышел на улицу с ножом в руках. Он также просил впредь не беспокоить его семью.

Прокурор зачитала показания покойного дяди подростка Нурканата Гаипбаева.

Показания подсудимых:

В суде выступил Дархан Аскентай. Он не признает свою вину.

Что сказал Нурбол Токтаубаев, читайте по ссылке. Он заявил, что сразу после происшествия дал показания в полиции под давлением.

Азамат Токтаубаев также был на допросе. Он ответил за что пнул дядю Шерзата и рассказал, за что его осудили на 7 лет в октбяре 2024 года.

Свои версии озвучили несовершеннолетний Думан Ыскак и Нуркияс Ильясов.

Также покзаания дали Равиль Сакиев и главный обвиняемый Абзал Шынасыл.

Абзал Шынасыл ответил, почему в ту ночь взял с собой нож, а также объяснил, по какой причине согласился взять вину за убийство Шерзата на себя.