Дело Шерзата: кто есть кто

Дархан Аскентай

По этому делу первым из обвиняемых был допрошен 32-летний Дархан Аскентай, обвиняемый по статье 293 часть 3 УК РК (хулиганство). Безработный, ранее попадал под следствие. В суде он не признал вину.

По версии следствия, Аскентай 3 октября 2024 года в состоянии алкогольного опьянения купил в магазине «Камажай» пиво и сигареты. Позже у выхода между ним и Шерзатом Болатом возникла ссора, которая закончилась ударом подростка. Отец Шерзата вмешался и пытался извиниться, но Аскентай позвал на помощь знакомого Нурбола Токтаубаева. Постепенно к магазину стали стекаться другие участники, а затем началась драка. Отмечается, что в ней также участвовал Аскентай.

Но сам Дархан утверждает, что конфликт начался с того, что подросток ударил его кастетом, а Каржаубай Нурымов (отец Шерзата) не вмешался. По его словам, массовая драка вспыхнула после того, как Нурымов вытащил нож. Подсудимый заявил, что не участвовал в драке, а пытался разнять дерущихся, в итоге сам получил удары и покинул место.

Фото: Берик Актан

Нурбол Токтаубаев

Вторым в суде выступил 29-летний Нурбол Токтаубаев, обвиняемый по статье 293 часть 3 УК РК. Женат, ранее не судим, работал оператором спецтехники на горнолыжном курорте.

По версии следствия, получив звонок от Дархана Аскентая, Нурбол Токтаубаев приехал к магазину «Камажай», чтобы разобраться в произошедшем. Он узнает, что спор возник из-за оплаты. Тогда он сам расплатился за друга и они с Аскентаем уехали, но вскоре вернулись, чтобы убедиться в правильности расчета. На месте снова возник конфликт. Опасаясь за безопасность, Нурбол позвал на подмогу брата Азамата Токтаубаева, который приехал вместе с Абзалом Шынасылом, Равилем Сакиевым, Шынгысом Бельгожаевым и Нуркиясом Ильясовым, также с ними были две девушки. Затем началась драка.

По словам подсудимого, в момент их возвращения Каржаубай Нурымов набросился с ножом. Увидев у магазина и других незнакомых парней, Нурбол, опасаясь за безопасность, попросил брата приехать на место. В результате произошла массовая драка.

На суде Нурбол Токтаубаев отказался от ранее данных 4 октября показаний, в которых признавал, что бил подростка. Он пояснил, что давал их без адвоката, не зная о праве на защиту. При этом он признал, что в ту ночь пнул дядю погибшего — Нурканата Гаипбаева.

Фото: кадр из видео

Азамат Токтаубаев

Третьим в суде выступил 25-летний Азамат Токтаубаев, обвиняемый по статье 293, часть 3 УК РК. Индивидуальный предприниматель, женат. В октябре 2024 года он уже был осужден на 7 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, однако на момент произошедшего находился под домашним арестом. В суде он признал, что нарушил условия пробации.

По его словам, в ночь с 3 на 4 октября он находился в кафе «Эйфория», когда узнал от Шынгыса Белгожаева о драке у магазина на улице Менделеева. Решив, что пострадал его брат, он поехал туда вместе с компанией. По версии следствия, приехавшие были вооружены ножами, но Азамат это отрицает, утверждая, что никто не собирался устраивать разборки.

У магазина он увидел рассеченное лицо Дархана Аскентая. В этот момент в помещении он встретил знакомого и зашел, в этот момент снаружи началась потасовка. По его словам, обернувшись, он увидел в руках Каржаубая Нурымова нож, а затем услышал выстрел, сделанный, по его словам, Нурканатом Гаипбаевым.

Азамат утверждает, что участия в драке не принимал и никого не бил. Также отрицает наличие ножа при себе. Телефон, который позже оказался вещью потерпевшего Гаипбаева, он, по его словам, подобрал с земли, думая, что это принадлежит знакомым.

На очной ставке Нурканат Гаипбаев обвинил Азамата в том, что именно он первым напал на его брата Ахмета (друг Шерзата) и участвовал в избиении, однако подсудимый отверг эти слова.

Думан Ыскак

Четвертым в суде выступил несовершеннолетний Думан Ыскак, учащийся 11 класса, обвиняемый по статье 434 УК РК (непредставление сообщения о преступлении).

По его словам, вечером 3 октября 2024 года он находился дома, когда ему позвонил сосед Нурбол Токтаубаев и попросил сесть за руль его автомобиля Volkswagen Golf, так как сам был нетрезв. Из уважения к старшему Думан согласился. Вместе они отправились из аула Рыскулова в Талгар в кафе «Эйфория». Позже Нурбол сообщил, что его друга избили, и предложил съездить к магазину «Камажай».

Думан рассказал, что конфликт якобы возник из-за неоплаты товара. Все это время он находился в машине, видел, как подъехали еще несколько знакомых Нурбола из кафе, и позже услышал выстрел. Через несколько минут мимо проехала машина Mercedes, он решил, что в ней Нурбол, и поехал следом, чтобы вернуть автомобиль.

На заседании Думан Ыскак заявил, что не видел саму драку, не знает, кто стрелял, и все время оставался в машине. Также признался, что хотел сообщить в полицию, но испугался и не знал, как поступить.

Нуркияс Ильясов

Пятым на процессе выступил 27-летний Нуркияс Ильясов. Безработный, не женат, ранее судимый по статье 107 УК РК (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В настоящем деле проходит по статье 293, часть 3 УК РК (хулиганство).

На допросе он рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года в кафе узнал от друга, что якобы избили Нурбола Токтаубаева. Вместе с другими он сел в Mercedes и поехал к магазину. Там он увидел толпу и попытался выяснить, что произошло, но, по его словам, Шерзат Болат внезапно ударил его. В этот момент из магазина вышел Каржаубай Нурымов с ножом, началась суматоха и раздался выстрел.

Ильясов утверждает, что в драке Шерзата не бил. По его словам, когда увидел, как Нурганат Гаипбаев поднимает Шерзата, схватил ружье и дважды ударил прикладом по затылку Гаипбаева, разозлившись из-за выстрела. При этом он настаивает, что огонь открыл именно Нурганат.

Шынгыс Белгожаев

Шестым на суде выступил 24-летний Шынгыс Белгожаев. Работал методистом в спортшколе, не женат. В 2015 году был осужден по статье 106 УК РК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В текущем деле обвиняется по статье 293, часть 3 УК РК (хулиганство).

На допросе он сообщил, что вечером 3 октября 2024 года находился в кафе «Эйфория», когда получил звонок от Нурбола Токтаубаева с просьбой подъехать к магазину, где произошел инцидент. Приехав на место, они с Азаматом Токтаубаевым начали здороваться с собравшимися, но вскоре из магазина выбежал Каржаубай Нурымов с ножом. Белгожаев достал свой нож, надеясь остановить его, но тот продолжил движение. Тогда он пнул дверь магазина, пытаясь загнать Каржаубая обратно. Затем началась драка. Кто первым начал — он не видел. Прозвучал выстрел, после которого они спрятались. После второго выстрела он вместе с другими подбежал и стал бить кого-то кулаком. Позже, посмотрев видео, понял, что это был Шерзат.

По версии, ранее озвученной прокурором, Каржаубай Нурымов, услышав шум на улице, вышел из магазина с кухонным ножом в руках. В этот момент Дидар Калиахметов схватил его за руку, а Шынгыс Белгожаев, заметив происходящее, пнул дверь магазина, заставив Нурымова вернуться внутрь.

Равиль Сакиев

Седьмой подсудимый — 27-летний Равиль Сакиев обвиняется по статьям 293 часть 3 (хулиганство), 24 часть 3 (покушение на преступление) и 99 часть 2 пункты 7 и 9 УК РК. Работал администратором в ресторане, не женат. Ранее судим по статье 381 УК, судимость погашена.

На допросе Сакиев рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года после выхода из кафе «Эйфория» вместе с остальными отправился к магазину, не зная о возникшем конфликте. На месте он увидел окровавленного Дархана Аскентая и других мужчин, в числе которых был Нурбол Токтаубаев. Также он встретил знакомого — Нурганата Гаипбаева. По словам Сакиева, пока Гаипбаев рассказывал, что произошло, возле магазина началась драка. Нурганат побежал туда, и Сакиев направился следом.

Вскоре раздался выстрел. Сакиев увидел, как Нурганат Гаипбаев держит ружье и стреляет в сторону их компании. Он попытался его остановить. По его словам, позже он заметил как Нуркияс Ильясов бил Гаипбаева прикладом, а Абзал и Нурбол Токтаубаев кого-то избивали. Сам Сакиев утверждает, что не участвовал в драке и ушел в машину. Также в суде он сообщил, что Абзал Шынасыл признавался ему в наличии ножа.

В то же время, по версии следствия, Сакиев находился среди тех, кто избивал лежащих на земле Нурганата Гаипбаева и Шерзата Болата, нанося удары кулаками и ногами. Следствие также утверждает, что Сакиев дважды ударил ножом Гаипбаева в правое бедро.

Абзал Шынасыл

Восьмой подсудимый — 25-летний Абзал Шынасыл считается одним из главных фигурантов дела. Он обвиняется по статьям 293 часть 3 (хулиганство), 99 часть 2 пункты 1, 5, 7, 9, 14 (убийство), а также 24 часть 3 (покушение на преступление). Временно безработный, не женат, ранее не судим.

Фото: скрин из видео

По версии следствия, Абзал Шынасыл приехал к магазину вместе с Аширбаевым, который вскоре уехал, оставив его на месте. Начавшаяся драка переросла в массовую потасовку. Следствие считает, что первым агрессию проявил именно Шынасыл, ударив Ахмета — друга Шерзата. Далее, по материалам дела, уже заранее вооруженный ножом, он приблизился к Шерзату Болату и Нурганату Гаипбаеву, нанеся подростку удар ножом в грудь. Когда тот упал, Абзал, по данным следствия, несколько раз ударил ножом Гаипбаева в бедро.

Сам же Абзал Шынасыл в суде представил иную версию событий. По его словам, на месте первым на него напал Нурганат Гаипбаев. Завязалась драка, в ходе которой он его ударил. Затем дядя Шерзата побежал к автомобилю, где взял ружье, и произвел два выстрела. Позже, по его словам, он увидел на земле Шерзата Болата и слышал, как тот звал скорую. Тогда он, признавшись, что в тот момент пнул подростка, подошел к лежащему Нурганату Гаипбаеву и трижды ударил его ножом в бедро.

На судебном заседании Шынасыл отказался от прежних признательных показаний, заявив, что не причастен к убийству Шерзата Болата и не знает, кто именно нанес подростку смертельный удар. По его словам, на предварительном следствии они с остальными договорились, что он возьмет вину на себя.

Абзал Шынасыл также объяснил, почему ранил ножом дядю Шерзата.

Фото: скрин из видео

Дидар Калиахмет

Девятый подсудимый — 27-летний Дидар Калиахмет обвиняется по статье 293 часть 3 (хулиганство). Работал водителем, женат, отец двоих детей. Ранее не судим.

По версии следствия, именно Калиахмет схватил за руку Каржаубая Нурымова, когда тот выходил из магазина с ножом. В этот момент Шынгыс Белгожаев, заметив происходящее, пнул дверь магазина и заставил Нурымова вернуться внутрь.

На судебном заседании Дидар Калиахмет рассказал, что в ночь с 3 на 4 октября 2024 года оказался у магазина случайно — после бани вместе с братьями заехал купить пиво. В момент, когда он находился внутри, на улице раздался шум, и все вышли. По его словам, обернувшись, он увидел в руках Каржаубая нож и попытался его успокоить, уговорить отложить нож. Позже началась драка. По словам Дидара, они с братьями решили не вмешиваться и уехали с места происшествия.

Отвечая на уточняющие вопросы адвоката, Калиахмет пояснил, что никого не бил, участия в драке не принимал, не видел, у кого был нож и кто нанес смертельное ранение Шерзату Болату. Он объяснил, почему он не попытался остановить драку или помочь пострадавшим. По его словам, он испугался и не знал, как поступить.

Стоит отметить, что подсудимые ранее не признали вину.

Напомним, в ночь на 4 октября 2024 года возле одного из магазинов в Талгаре между группой молодых людей произошла драка, в результате которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Болат, еще двое получили телесные повреждения.

Какие травмы получил брат Шерзата Болата — Нурганат Гаипбаев, читайте по ссылке.

Подробности происшествия тут.