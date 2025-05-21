РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:10, 21 Май 2025 | GMT +5

    «Я был зол»: Абзал Шынасыл объяснил, почему ранил ножом дядю Шерзата

    В Талдыкоргане продолжается допрос главного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Болата — Абзала Шынасыла, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шерзат
    Фото: кадр из видео

    На заседании подсудимый пояснил, почему в ту ночь нанес ножевые удары Нурганату Гаипбаеву.

    — Я был зол после того, как он начал стрелять. Я это признаю, но сожалею, — сказал он.

    Адвокат уточнил у обвиняемого, был ли у него умысел лишить его жизни.

    — Такой мысли у меня не было. Я понимал, что бедро — это не жизненно важный орган. Поэтому и нанес три удара туда. Убивать я не собирался, — ответил Абзал Шынасыл.

    Ранее он подробнее рассказал, что произошло в ночь с 3 на 4 октября 2024 года. 

    Также он ответил, почему в ту ночь взял с собой нож, а также объяснил, по какой причине согласился взять вину за убийство Шерзата на себя. 

    Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке. 

    Подсудимые ранее не признали вину.

    Теги:
    Дело Шерзата Болата Убийство Суды Талдыкорган
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают