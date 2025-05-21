«Я был зол»: Абзал Шынасыл объяснил, почему ранил ножом дядю Шерзата
В Талдыкоргане продолжается допрос главного подозреваемого по делу об убийстве Шерзата Болата — Абзала Шынасыла, передает корреспондент агентства Kazinform.
На заседании подсудимый пояснил, почему в ту ночь нанес ножевые удары Нурганату Гаипбаеву.
— Я был зол после того, как он начал стрелять. Я это признаю, но сожалею, — сказал он.
Адвокат уточнил у обвиняемого, был ли у него умысел лишить его жизни.
— Такой мысли у меня не было. Я понимал, что бедро — это не жизненно важный орган. Поэтому и нанес три удара туда. Убивать я не собирался, — ответил Абзал Шынасыл.
Ранее он подробнее рассказал, что произошло в ночь с 3 на 4 октября 2024 года.
Также он ответил, почему в ту ночь взял с собой нож, а также объяснил, по какой причине согласился взять вину за убийство Шерзата на себя.
Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.
Подсудимые ранее не признали вину.