«Я был зол»: Абзал Шынасыл объяснил, почему ранил ножом дядю Шерзата

На заседании подсудимый пояснил, почему в ту ночь нанес ножевые удары Нурганату Гаипбаеву.

— Я был зол после того, как он начал стрелять. Я это признаю, но сожалею, — сказал он.

Адвокат уточнил у обвиняемого, был ли у него умысел лишить его жизни.

— Такой мысли у меня не было. Я понимал, что бедро — это не жизненно важный орган. Поэтому и нанес три удара туда. Убивать я не собирался, — ответил Абзал Шынасыл.

Ранее он подробнее рассказал, что произошло в ночь с 3 на 4 октября 2024 года.

Также он ответил, почему в ту ночь взял с собой нож, а также объяснил, по какой причине согласился взять вину за убийство Шерзата на себя.

Отметим, что дело рассматривается в здании Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетысу. На скамье подсудимых девять человек, среди которых один несовершеннолетний. В чем их обвиняют можете прочитать по ссылке.

Подсудимые ранее не признали вину.