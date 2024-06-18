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    17:43, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Шымкентский «колдун-садист» избежал наказания за убийство

    шымкентский колдун
    Фото: скрин из видео

    В Шымкенте проходит суд по делу приемного отца шестерых детей, подозреваемого в истязаниях над ними, передает агентство Kazinform.

    Суд проходит в закрытом режиме. Однако выяснилось, что мужчина ранее совершил убийство. Также он состоял на учете с психическим расстройством.

    В отношении «народного целителя» проходит закрытый судебный процесс. Прибывшая на заседание специалист отдела опеки и попечительства городского управления образования Жадыра Тогысбекова в интервью рассказала, что перед усыновлением «целитель» и его супруга предоставили несколько документов и прошли специальный курс по усыновлению детей. Однако в этих документах и медицинских справках указано, что он здоров и ранее судимости не имел.

    суд колдуна
    Фото: Жансая Тәуекелқызы/Kazinform

    27 мая 2024 года управление направило запрос в прокуратуру. 

    В документе, сформированном Генеральной прокуратурой РК по системе «Информационный сервис» КПСиСУ, указано, что на «колдуна» в 1993 году было заведено уголовное дело по статье «непредумышленное убийство по неосторожности», и в связи с психическим расстройством оно было прекращено. Мужчину направили на принудительное лечение.

    колдун
    Фото: Жансая Тәуекелқызы/Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода.

    Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

    Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной. 

    Впрочем, в Минпросвещения РК не ответили, кто и почему допустил усыновление им шестерых детей.

    Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

    Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей.

    Дело поступило в суд. Первое заседние пройдет 18 июня в закрытом режиме. Однако по данным МВД РК, подозреваемый сейчас в больнице. Какие проблемы в сфере усыновления детей выявило это дело, читайте здесь.

    Теги:
    Насилие над детьми Закон и право Дети Суды Шымкент Дело колдуна
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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