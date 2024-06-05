Он никогда не просил о помощи: учителя о подростке, заявившем об истязаниях в приемной семье в Шымкенте

Корреспондент агентства Kazinform побывала в школе, где учился старший из приемный детей, которых несколько лет истязал отец.

Опять в дорогу

Жилой массив Тауелсиздикке 20 жыл находится по соседству от массива Кокбулак. Когда-то и он входил в состав Ордабасинского района Южно-Казахстанской области, но после расширения границ Шымкента, стал частью мегаполиса.

С пересадками на автобусах путь занимает без малого два часа. К счастью, от автобусной остановки до школы недалеко — метров 50.

Директор школы и психолог Клара Жанарбаева встречают меня во дворе и вместе провожают в один из учебных кабинетов, где меня ждет классный руководитель Серика (имя изменено), старшего из приемных детей, попавших в семью жителя массива Кокбулак, подозреваемого в истязаниях.

Спокойный, вежливый, веселый

Гульнара Абишева — педагог с 30-летним стажем, 20 из которых проработала в школе № 95. Преподает казахский язык и литературу. С сентября прошлого года она классный руководитель в 9 «А», где и учился Серик (имя изменено), попавший в эту школу в год своего усыновления в 2021 году. Гульнара Абишева характеризует парня только с хорошей стороны. Больших успехов в учебе у него не было, но школу старался не пропускать. Из любимых предметов — география, русский язык и литература. Педагоги обнаружили у парня красивый подчерк и живой интерес к учебе. Весь последний учебный год он сидел за первой партой, которую сам и выбрал.

— Мальчик спокойный, вежливый, активный и совсем не конфликтный. Уроки он почти не пропускал. Всегда старался отвечать, даже, если был не совсем готов к уроку. Со всеми одноклассниками легко находил общий язык, хотя больше общался с девочками, с некоторыми даже дружил, — поделилась Гульнара Абишева.

По словам классного руководителя, на уроки Серик всегда приходил чистый, опрятный и внешне имел позитивный настрой. Поэтому в школе никто не догадывался, что в приемной семье мальчик терпит лишения, о которых стало известно со слов уполномоченной по правам ребенка по Шымкенту Жанеты Жазыкбаевой, а именно о том, что он недоедает, загружен тяжелой физической работой и регулярно подвергается истязаниям со стороны приемного отца.

— Мальчик никогда мне не жаловался на то, что отец его бьет, что он и другие дети в семье недоедают. Синяков на его лице и видимых частей тела, я тоже никогда не видела. Внешне — это был такой же подросток, как и остальные ребята в классе. Конечно, была шокирована, когда узнала, что Серик жил в таких тяжелых условиях, — добавила Гульнара Абишева.

По словам педагога, в начале учебного года она пришла домой к Серику, чтобы посмотреть в каких условиях живет мальчик. Но глава семьи ее в дом не впустил, сказав, что у них все нормально, поэтому ходить к ним не нужно.

«Хороший отец»

Собственно, никто в школе на знал, что улыбчивый и позитивный парнишка лишь недавно покинул стены детского дома, и что житель Кокбулака, регулярно справляющийся в школе об успеваемости и поведении мальчика — ему, по сути, чужой человек. Классному руководителю мужчина рассказал, что Серик — сын женщины, с которой у него когда-то была интимная связь. Женщина эта умерла, поэтому он забрал их общего сына к себе.

Мужчина дал мальчику свою фамилию и отчество, поэтому сомнений в искренности его слов ни у кого из сотрудников школы не возникало. Да и подросток периодически говорил одноклассникам, о чем знали и учителя, что у него очень хороший отец.

И все-таки, некоторые моменты в поведении отца педагогов настораживали. Кроме отказа в посещении дома классным руководителем, он категорически запретил общаться с ребенком школьному психологу и социологу.

— В начале каждого учебного года мы проводим в классах психологическую диагностику и выясняем, что тревожит детей, есть ли у них какие-то проблемы, о которых они не решаются говорить с близкими. Проводится такая диагностика с письменного разрешения родителей и, как правило, все соглашаются. Отец же Серика запретил нам заниматься с мальчиком. Тем не менее, этот ребенок постоянно был в поле моего зрения. Школа у нас относительно небольшая и практически всех детей я знаю по именам, знаю их характер и настроение. Я всегда детям говорю, чтобы они обращались ко мне, если у кого-то возникают проблемы в семье или со сверстниками. И многие ребята ко мне подходят. Серик же никогда не обращался за советом или поддержкой. На вопрос: «все ли у тебя хорошо?», всегда улыбаясь отвечал, что все у него отлично. И все равно я старалась не упускать его из виду, часто с ним разговаривала, — поделилась школьный психолог Клара Жанарбаева.

Любил футбол и со всеми дружил

Внешне позитивный настрой мальчика и регулярное посещение школы отцом, создавали впечатление о том, что семья благополучная и ребенку там комфортно. По словам педагогов и одноклассников мальчика, ни разу за 2,5 года он не появился в школе в плохом настроении, подавленный или расстроенный.

Рассказывая о подростке, учитель географии Айнур Дильдабекова также характеризует его как активного и внешне жизнерадостного подростка.

— Увлечение футболом породило у него определенный интерес к географии. Он всегда спрашивал в каких городах и странах живут известные футболисты. Интересовался местоположением этих стран на карте. К урокам он не всегда бывал готов, но по карте ориентировался достаточно хорошо, — поделилась Айнур Дильдабекова.

По словам педагога, она, как и коллеги, никогда не видела у мальчика следов увечья и не подозревала о наличии у подростка каких-либо проблем в семье.

С теплотой отзываются о Серике и его, теперь уже, бывшие одноклассницы Асель и Арайлым.

— Он очень хороший друг. В нашем классе семь девочек и ко всем он был внимателен. С мальчиками тоже хорошо ладил. Мы с одноклассницами помогали ему в учебе, когда он просил о помощи. На мой день рождения он подарил мне шоколадку — было приятно, — поделилась Асель Юсупова.

По словам девочки, Серик никому в классе не рассказывал о том, что он из детского дома, и что в семье он приемный сын. О том, что Серик — его второе имя, и еще совсем недавно его звали Алексей, в школе не знали ни взрослые, ни дети.

— Никто ничего не знал. Он всегда всем говорил, что у него папа очень хороший, — добавила Асель.

Солидарна с подругой и Арайлым Кудайберген.

— Он очень позитивный и гиперактивный. Всегда что-нибудь придумывал. С ним было весело и интересно, поэтому мы с девочками никогда не отказывали ему, когда он просил о помощи на СОЧах или СОРах. Мы хорошо общались, но о каких-либо проблемах в семье он никогда не рассказывал, — поделилась Арай.

Под маской позитива

Правда о жизни подростка, вскрывшаяся после его обращения за помощью к заместителю директора шымкентского Центра поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации № 2 Жанат Бараховой, шокировала, как одноклассников, так и педагогов школы.

— Прошло уже почти четыре месяца, но я до сих пор не нахожу ответа на вопрос о том, почему Серик, так нуждаясь в помощи, никогда этого не показывал. Ведь я периодически спрашивала о том, как у него дела, все ли хорошо дома. Даже в тот день, когда вскрылась правда, я, увидев его бегущим по коридору школы, в очередной раз спросила: «все ли у тебя нормально?» и он, как всегда ответил, что все хорошо. И только вечером того дня, когда я в составе комиссии, приехала в РОВД и стала расспрашивать Серика о том, почему он не рассказал о своих проблемах мне, мальчик ответил, что боялся того, что я могу передать его слова отцу. А отца, он, похоже, сильно боялся. Выходит, он все это время носил маску благополучного, позитивного подростка, переживая тем временем, серьезные проблемы, — продолжила рассказ Клара Жанарбаева.

То, что мальчик жил в ужасных условиях, Клара Жанарбаева убедилась лично. Она была в составе той комиссии, которая, вместе с участковым приехала в дом отца Серика в феврале.

— Там, действительно, ужасно. В помещении нечем дышать от испражнений. Кроме того, рядом загон со скотом и от такого соседства тоже ужасный запах, который заполняет и помещение времянки, в которой содержали детей. Но сам хозяин дома и его жена, как мне показалось, жили в большом доме. Оттуда же они принесли одежду Серика, в которую он ходил в школу — чистую и выглаженную. Хозяин тогда, кстати, пустил во времянку только Жаннету Жазыкбаеву, участкового и двух психологов из детского дома, остальным, в том числе и мне, заходить не разрешил, — добавила психолог.

Тем же вечером приемного отца доставили в РОВД. Давать показания в полиции пришлось и Серику. По словам Клары Жанарбаевой, в этот момент она впервые увидела другого Серика — серьезного, сосредоточенного на каких-то внутренних переживаниях и очень грустного.

— Приемный отец, который находился в этой же комнате, то и дело обращался к нему со словами: «Зачем ты так со мной? Что плохого я тебе сделал?», но мальчик ему ничего не сказал. Я спросила его тогда: «Серик, о чем ты мечтаешь?». Он посмотрел на меня усталыми и грустными глазами и ответил, что хочет заработать много денег, а большое всего — найти маму, которую не видел много лет.