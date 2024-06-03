«Народный целитель» из Шымкента связывал детей и не купал их по полгода, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на шымкентского омбудсмена Жанетту Жазыкбаеву.

Казахстанцев шокировал вопиющий факт истязания приемных детей в одной из шымкентских семей. Приемный отец издевался над детьми и держал их впроголодь на протяжении нескольких лет.

Уполномоченный по правам ребенка по г. Шымкент Жаннета Жазыкбаева поделилась некоторыми подробностями по инциденту, вызвавшему общественный резонанс.

По ее словам, семейная пара усыновила 6-х детей в 2021 году. Собственных детей у них не было. Дети были усыновлены из разных детских домов из разных городов. Старшего взяли в Шымкенте, остальных — из Астаны, Алматы и Усть-Каменогорска.

Двое из шести детей — близнецы, остальные из четырех разных семей.

Мальчик, который был воспитанником шымкентского детского дома, старший в доме, сейчас ему 16 лет. Остальные — родившиеся в 2009, 2021, 2020 годы.

С городским представителем Уполномоченного по правам ребенка связался директор детского дома в Шымкенте. По его словам, бывший воспитанник уже несколько месяцев подвергался издевательству и просил помощи. Услышав это, директор проинформировал городское управление образования.

По словам Жаннеты Жазыкбаевой, из-за нехватки времени у специалистов службы опеки в управлении не нашлось человека, который бы вмешался. В феврале, Жазыкбаева обратилась в управление образования и связалась с директором школы, как только узнала шокирующие факты о детях. Уведомила инспектора по делам несовершеннолетних. Была создана специальная комиссия, и все отправились в дом, где жили дети.

— У этой семьи большой дом, но, похоже, он сделан только для комиссии. Возможно, сэкономили на угле, газе, электричестве, я не знаю. Сами живут в трехкомнатной «времянке». Вы будете шокированы, если увидите этот дом. На стенах висели картины с привидениями. Усыновивший детей мужчина — целитель. В другой «времянке» этот колдун поставил памятник своей матери, которая умерла еще в 80-х годах, и положил вокруг нее кости и траву. В доме увидели рога животных. Позже мы вошли в сарай. Там привязали 3 кошек, не собак, мы удивились. Внутри сарая очень грязно. Все сняли на видео, — говорит Жаннета Жазыкбаева.

При посещении спецкомиссии в доме не было мужчины и подростка, который просил о помощи. Позже, когда они приехали, Жазыкбаева, увидев ребенка, была в шоке.

— Ладонь ребенка похожа на ладонь старика. Его заставляли работать на тяжелой работе. Мы тут же сняли с него одежду и осмотрели его тело. Как будто он не мылся около шести месяцев. Вязаный белый свитер на нем от грязи превратился в серый. Мы заметили синяки на теле и шрамы от избиения цепями. Одежда очень старая. Другие дети тоже грязные. Их тела расцарапаны, потому что не мылись 5-6 месяцев. Мальчик сильно кашляет. Младшие не могут говорить. Они испытали психологическое давление. Из шести детей только одна девочка выглядит ухоженной. Только к ней было теплое отношение, а остальных не считали за людей, — сказала омбудсмен.

Специальная комиссия установила, что в холодильнике не было детской еды и даже молока или кефира, несмотря на то, что сарай полон скотом. А шкаф для детской одежды был наполнен посудой. По словам старшего ребенка, отец держал их впроголодь и кормил мясом кошек и собак.

Рядом с маленькой печкой в доме были обнаружены веревки. По словам подростка, перед сном им завязывали руки и ноги, чтобы не чесались. В присутствии комиссии и полиции мужчина сразу же бросил эти веревки в печь.

По словам подростка, когда он пришел в этот дом, через месяц колдун сделал ему обрезание и заставил пить мочу.

У маленьких детей вообще не было подгузников. Когда они опорожнялись под себя, их фекалии мазали им на лица, издеваясь, со словами: «Ешьте».

Кроме того, подросток ухаживал за скотом и убирался в сарае. Ему приходилось вставать каждый день в 4 часа утра. Голодный, невыспавшийся ученик постоянно засыпал на уроках.

Неизвестно, почему педагоги промолчали, когда видели ребенка в рваной одеждой, грязным и в синяках. Жаннета Жазыкбаева говорит, что учителя побоялись колдуна, усыновившего детей.

— У детей нет ни еды, ни одежды. Мы тут же заполнили акт, что даже спальное место не соответствует норме. Забрали детей. Мы поместили четверых в Дом малютки, а двоих — в центр адаптации несовершеннолетних. Когда мы забирали детей, мужчина попросил оставить хотя бы дочь. По словам подростка, супруги хорошо смотрели за девочкой, — сказала Жазыкбаева.

Хуже того, в день, когда детей забрала комиссия, колдун обратился к Жазыкбаевой и просил по-другому решить вопрос.

— Я не знаю, кто дал мой номер телефона, возможно, дали полицейские. Он беспокоил меня, и я заблокировала номер, — сказала она.

Данные факты были зафиксированы на фото и видео, и дело перешло в компетентные органы.

— Материалы сдали. Прошло около недели, в полиции затишье. Позднее было возбуждено дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Я связалась с детским омбудсменом Динарой Закиевой и рассказала обо всем. Она связалась с Генеральной прокуратурой, МВД и возбудилось дело по статье 110 УК РК (Истязания). Кто знает, иначе бы все растянулось. Мужчина был арестован на два месяца. В марте, апреле находился под стражей. Слышала, что в мае он вышел и попал в психдиспансер в Алматы. Скорее всего, он собирается восстановиться. Действительно ли есть отклонение или нет? Если да, то кто разрешил ему усыновить детей? Пусть соответствующие органы ответят на этот вопрос сами. Но во время допроса в полиции выяснилось, что по словам его младшего брата, 10 лет назад он убил женщину, когда лечил ее. В то время он избежал наказания с определением психологического расстройства, — говорит шымкентский омбудсмен.

Сейчас двое из шестерых детей — Алексей и мальчик пяти лет, находятся в Центре адаптации несовершеннолетних. Еще четверо — в специализированном доме ребенка. Все шестеро детей будут возвращены в прежние детские дома после того, как суд отменит их усыновление и опекунство.

Сейчас у детей все хорошо, с ними работают психологи.

Назад, в детский дом

В приемную семью дети попали в разное время. Первым, в 2021 году, супруги взяли на воспитание тогда еще 13-летнего Алексея. Из-за постоянных скандалов родители мальчика развелись и какое-то время они жили с мамой у бабушки. Потом в жизни мамы появился другой мужчина, а Алёша, вскоре, попал в детский дом. С тех пор мальчик не видел маму и очень по ней скучает. Приемный отец пообещал ему помочь ее найти, но уже после первого звонка друзьям из детского дома, сильно его избил и запретил звонить кому бы то ни было.

Три года Алексей, которому, к слову, в новой семье сменили не только фамилию, но имя, пас скот приемных родителей и убирал в хлеву. За малейшую провинность, а порой и без повода, мальчика жестоко избивали. Учителя школы № 95, куда подросток ходил учиться, видели его изможденное состояние и периодически появляющиеся синяки, но, тревоги, почему-то, не подняли.

Младшим детям от 3 до 5 лет. Среди них четыре мальчика и девочка.

По рассказам Алексея, пятилетний сводный брат помогал ему пасти скот — так велел приемный отец. При этому мальчика есть проблемы с развитием. На момент определения в ЦАН он почти не разговаривал. Об этом ребенке известно, что он из Усть-Каменогорска. Мама его рано умерла, а отца никогда не было. Есть бабушка, которая хочет забрать его в семью.

Агентство Kazinform направило запросы во все компетентные органы.