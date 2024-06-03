Почему шымкентскому колдуну-садисту разрешили брать детей из детских домов?

Шокирующий случай произошёл в Шымкенте: колдун-целитель истязал 6 приёмных детей, взятых им из разных городов, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

Каким образом зверства долгое время оставались незамеченными окружающими, остаётся непонятным. Как и то, кто, как и на каких основаниях дал ему разрешение на усыновление.

Ранее появилась информация о том, что приемный отец издевался над 6 детьми, которые были усыновлены им еще в 2021 году. За помощью взрослых обратился старший ребенок, который рассказал, что приемный отец держал их впроголодь и кормил мясом кошек и собак.

Приехав в дом, где содержались дети, проверяющие обнаружили грязных и истощенных детей, на теле которых были синяки и ссадины.

— Мы были в шоке от увиденного. Дети изможденные, все в синяках, грязные и неухоженные. Мы тогда в этот дом целой комиссией приехали. Как только увидели обстановку, стало понятно, что детей нужно изъять хотя бы на время. Оставлять их было опасно. На каждом ребенке — по два слоя грязной засаленной одежды. Пятеро детей почти не могут говорить. Происхождение синяков приемные родители объясняли тем, что дети играют, могут удариться, — поделилась уполномоченный по правам ребенка в Шымкенте Жаннета Жазыкбаева.

По информации Жаннеты Жазыкбаевой, супружеская чета, усыновившая детей, своих детей не имела. Детей в возрасте от 3 до 15 лет, житель Шымкента собирал по разным детдомам Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двое из шестерых детей — мальчик и девочка усыновлены и удочерены, на остальных оформлено опекунство.

-В перспективе он хотел еще несколько детей из детских домов взять, — добавила Жаннета Жазыкбаева.

Сам глава семейства называет себя народным целителем. В YouTube у него свой канал с несколькими сотнями подписчиков. Редакция не публикует его данные до приговора суда.

Также вызывает вопросы, что не поступали сведения о ненадлежащем содержании детей от соседей, учителей и участкового.

Сейчас двое из шестерых детей находятся в Центре адаптации несовершеннолетних. Еще четверо — в доме малютки. На их приемного отца заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного законодательства.

-Дело находится в суде по уголовным делам. Там комплекс статей, одна из которых «Истязание». Мужчина, усыновивший детей, находится под арестом, — сообщили агентству Kazinform в пресс-службе ДП Шымкента.

Прокомментировала шокирующий факт истязания детей и уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.

- Касательно истязания приемных детей в Шымкенте. По данному преступлению с февраля мы работали с МВД, и региональным уполномоченным по правам детей. Здесь много ужасных подробностей. По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Дело передано в суд. Также отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребёнка, которые возможно были использованы на покупку коз, которых пас сам ребёнок, — сообщила Динара Закиева.

По словам детского омбудсмена, вопросы были и к педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребёнка, а также к органам опеки.

-В отношении них заведены уголовные дела, идет следствие. Это уже 4-й случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях. В этой связи в конце февраля в Администрации Президента было проведено заседание со всеми акиматами регионов, по результатам которого с марта начались рейды по всем приемным семьям. Срок их окончания -1 июля, — добавила детский омбудсмен.

Уже известно, что органы опеки не особо интересовались тем, как живется детям в приемной семье.

По информации Динары Закиевой, ранее в РК не проводились регулярные проверки органов опеки, но с недавнего времени в законодательство внесены поправки и такие проверки будут введены в постоянную практику.

Агентство Kazinform обратилось по данному делу с запросами в органы опеки, образования, здравоохранения и полиции.