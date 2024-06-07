Все должны быть привлечены к ответственности - юрист об истязании приёмных детей в Шымкенте

В серии статей корреспондента агентства Kazinform по Шымкенту рассказывалось, как колдун-целитель истязал шестерых приемных детей. Приемный «отец» держал детей впроголодь, кормил мясом кошек и собак, дети не мылись месяцами, были истощены, все в синяках и ссадинах. По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями. Неясно, каким образом зверства оставались незамеченными, кто и на каких основаниях дал разрешение на усыновление. Вскрылось содержание детей в бесчеловечных условиях, когда за помощью к взрослым обратился старший ребенок.

Агентство Kazinform обратилось по этому делу с запросами в органы опеки, образования, здравоохранения, полиции и прокуратуры. Сейчас двое из шестерых детей находятся в Центре адаптации несовершеннолетних. Еще четверо — в доме малютки. На их приемного отца заведено уголовное дело сразу по нескольким статьям уголовного законодательства.

Корреспондент агентства Kazinform поинтересовалась у специалиста по юриспруденции, насколько статьи Уголовного Кодекса Республики Казахстан, вменяемые фигуранту этого дела, соответствуют тяжести содеянного.

По мнению юриста, председателя общественного объединения «Комитет защиты гражданских прав» Ирины Федоровой, шокирующий случай в Шымкенте должен гораздо более подробно освещаться журналистами в СМИ, блогерами в соцсетях.

— По поводу тех статей, которые вменяют «отцу» приемных детей в Шымкенте — это 110-я и 140-я статьи УК РК. По 110-й статье «Истязание» предусмотрено от четырех до семи лет. С этим я согласна, хотя за то, что он так поступал с шестью детьми, среди которых есть маленькие 3-летние дети, — это, по моему мнению, очень маленький срок. А вот 140-я статья предусматривает всего лишь штраф до 160-ти МРП и арест до сорока суток. Возникает вопрос — почему не вменяют статью 142-ю УК РК? Эта статья о злоупотреблении правами опекуна или попечителя предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Здесь имеется шестеро детей, «родители» оформили опекунство на них, то есть патронаж, получали за это деньги и не содержали детей должным образом, используя детский труд. Дети пяти и 13-ти лет пасли скот. Я считаю, что это злоупотребление правами опекуна, и статья 142 УК РК прямо подходит под это. По этой статье, помимо лишения свободы, предусмотрен штраф до 2 000 МРП, — считает юрист Ирина Федорова.

Она напомнила, что в Казахстане существует Кодекс о браке и супружестве, в котором прописаны права ребенка.

— По этому делу такие страшные нарушения прав детей, но в Кодексе не прописана ответственность за это. Единственно что — в этом Кодексе в статье 86 предусмотрен возврат в бюджет денежных выплат на детей в случае незаконного использования. Поэтому, я думаю, надо это потребовать. «Кодекс о браке и супружестве» предполагает охрану большого списка прав ребенка, и здесь мы видим множественные нарушения прав детей. Так, в статье 62-й говорится, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. В отношении 13-летнего мальчика ребенку поменяли не только имя и фамилию, но еще и сделали обрезание. Усыновили его в возрасте 13-ти лет, а законодательством предусмотрено, что подобные изменения ребенку, достигшему 10-летнего возраста, производятся только с его согласия. Учет мнения ребенка обязателен. Думаю, здесь также нарушены права ребенка, и это не должно оставаться безнаказанным. И вот еще такой вопрос — кто делал обрезание? Это надо выяснить. Если это был медик или мулла, их всех тоже надо привлечь к ответственности. Потому что, повторюсь, эти действия по обрезанию должны были выполняться только с письменного согласия ребенка. Без официальной бумаги с его разрешением они не имели права делать обрезание, так как ему уже более 10-ти лет. Эта бумага берется в присутствии попечителей и ряда других представителей заинтересованных органов, — считает спикер.

В деле об истязании приемных детей сотрудники отдела опеки Шымкента избежали наказания. Известно, что органы опеки не особо интересовались тем, как живется детям в приемной семье. Никто не поинтересовался и тем, зачем супруги оформляют опеку над таким количеством детей, не имея для этого надлежащих условий. Однако никаких мер дисциплинарного взыскания к ним применено не было. Заместителю директора по воспитательной работе и классному руководителю школы было вынесено предупреждение, а учителю-психологу и социальному педагогу объявили выговоры. Никаких мер взыскания к участковому полицейскому не применялось. Противоправных деяний со стороны участкового инспектора в полиции не обнаружили.

— То, что учителям, классному руководителю, психологу, социологу, завучу, директору школы вынесли предупреждения и выговоры — это совсем ни о чем, — продолжает Ирина Федорова. — Я считаю, что можно вменить халатное отношение к своим обязанностям. Это же касается и комиссии по делам несовершеннолетних, также проявившей халатное отношение. Есть еще и уполномоченный орган, который одобрил патронаж и усыновление. Как они могли одобрить такому человеку? Значит, не были собраны и проверены документы. Усыновитель должен был предоставить справку о своем психическом здоровье, и не только о том, стоит он на учете или нет. Поэтому, я думаю, всех этих чиновников в уполномоченных органах можно привлечь к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям. Почему-то в данном контексте этого преступления речь идет только об «отце». А где его супруга? Почему ее не привлекают? Я считаю, что их обоих должны привлечь.

Уголовное преследование по части «халатного отношения», по мнению спикера, может грозить и сотрудникам госаппарата или муниципальным организациям. Из-за якобы нехватки времени у специалистов службы опеки не нашлось человека, который бы вмешался.

— Попечительский совет школы, комиссию по правам детей при акимате, в которой председателем обычно замакима города, а также секретаря этой комиссии, обязательно привлечь, — считает юрист. — Есть еще организация по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация должна быть аккредитована. И если они одобрили усыновление и патронаж человеку, который несколько лет назад совершил убийство — тоже должны быть наказаны. Ведь они же ни в коем случае не должны были дать ему разрешение на патронаж. Уже не первый год в каждом регионе Казахстана имеется региональный представитель Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка. Хотелось бы узнать, чем они занимаются в Туркестанской области? Они — а это госслужащие — получают зарплату. Штат раздут, а работы, получается, нет. Что они проводят, кроме того как только в соцсетях публикуют репортажи с каких-то мероприятий, на которых они раздают подарки? Может, им стоит взять под свой контроль детей-сирот, без родителей, усыновленных, под патронажем?

Обратила внимание юрист и на тот момент, что до сих пор не были проведены судебные процессы.

— Законодательством предусмотрено, что когда комиссия изымает детей, об этом вправе заявить представители МВД, прокуратуры, попечительского совета. Когда детей отбирают, то в течение семи дней они обязаны подать в суд. И это обязательство, а не право. Факты преступления вскрылись в феврале, а сейчас июнь. Почему еще такая тишина? Должностные лица или иные граждане, которым стало известно об угрозе жизни и здоровью ребенка, или же о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в уполномоченные органы. Эта статья «Кодекса о браке и супружестве». Судя по репортажам в Kazinform, мы видим, что директор школы, учителя, психологи, социологи, участковый, опекунский совет — должны были об этом знать. А их слова, что якобы ребенок был чисто и опрятно одет, вызывают глубокие сомнения. Ведь если, как там говорится, на грязное тело ему надели чистую рубашку, то от него, если он месяцами не мытый и жил вместе со скотом — это ж какой от него будет запах! Я не верю, что они не видели. Неужели они не видели натруженные руки мальчиков? И все, кто ничего не видел, — все должны быть привлечены к ответственности. Что касается участкового, то он также должен нести ответственность. За то, что не знает, кто у него проживает на территории, не интересуется, что у него творится, не знает, что над детьми там измываются, — считает юрист Ирина Федорова.

Напомнила спикер, что попечительский совет обязан периодически принимать отчеты о содержании детей в приемных семьях.