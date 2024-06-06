Дело об истязании приемных детей: почему сотрудники отдела опеки Шымкента избежали наказания

Замруководителя управления образования Шымкента Гульнара Дарыбаева сообщила, что из сотрудников органов опеки никто не был наказан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Известно, что органы опеки не особо интересовались тем, как живется детям в приемной семье. Никто не поинтересовался и тем, зачем супруги оформляют опеку над таким количеством детей, не имея для этого надлежащих условий.

На просьбу дать оценку действиям сотрудников отдела опеки, замруководителя управления Гульнара Дарыбаева сообщила, что никаких мер дисциплинарного взыскания к ним применено не было.

— В отделе опеки мы никого не наказали, потому что они сами выявили этот факт. Сотрудники отдела выехали на место с уполномоченным по правам ребенка Шымкента Жаннетой Жазыкбаевой. Они все зафиксировали, написали письма в другие органы, изъяли детей и распределили их по детским домам. Поэтому к специалистам отдела опеки мы мер не приняли, —сообщила Гульнара Дарыбаева.

Что касается мер в отношении сотрудников школы № 95, то, по информации пресс-службы управления образования, заместитель директора по воспитательной работе и классному руководителю общеобразовательной средней школы было вынесено предупреждение, а учителю-психологу и социальному педагогу школы — объявлен выговор.

В городском суде Шымкента сообщили, что дело об истязании детей по окончании следствия поступило в прокуратуру города и лишь на днях будет передано в ювенальный суд, где и будет рассмотрено по существу.

В пресс-службе прокуратуры Шымкента сообщили, что подозреваемый в период инкриминируемого деяния находился в состоянии психического заболевания.

— Следственным управлением департамента полиции г. Шымкент в отношении приемного отца проведено досудебное расследование по ст. ст. 140 ч.2,110 ч.2п. п.1), 2) Уголовного Кодекса Республики Казахстан. Установлено, что подозреваемый в период инкриминируемого деяния находился в состоянии психического заболевания, в связи с чем в отношении него применена мера безопасности. В настоящее время уголовное дело направлено в суд, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Шымкента.

Пресс-служба же акимата Шымкента просьбу дать оценку факту истязания приемных детей оставила без ответа.

В пресс-службе управлении здравоохранения Шымкента сообщили о том, что все шестеро детей не были прикреплены к поликлинике, так приемные родители не обращались по этому поводу в медучреждение. Врача на дом они тоже никогда не вызывали. Во время плановых осмотров медиков в дом не впускали.

— Если нет плановых медосмотров и нет вызова врача на дом, ни врач, ни медсестра на дом не придут — нет основания, — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

Здесь также добавили, что при изъятии детей из приемной семьи, на их телах были обнаружены следы побоев, множество синяков, ран, царапин и небольших шрамов, они также были истощены. Сейчас дети набрали в весе и чувствуют себя хорошо.

Наше издание также обратилось за комментарием в департамент полиции Шымкента, чтобы узнать о том, применялись ли меры дисциплинарного взыскания в отношении участкового инспектора, на подконтрольной территории которого жила семья с шестью приемными детьми.

В пресс-службе ДП агентству Kazinform сообщили о том, что никаких мер взыскания к участковому не применялось.

— По данному факту проведены все необходимые следственные мероприятия. Уголовное дело с собранной доказательственной базой направлено в суд. Противоправных деяний со стороны участкового инспектора не обнаружено, — проинформировали в ведомстве.

А вот в № 95-й школе работой участкового не очень довольны. По словам педагогов, они неоднократно приглашали его и инспектора ИДН для проведения с детьми профилактических бесед, но всякий раз сталкивались с отказом.

Напомним, «Народный целитель» из Шымкента связывал детей и не купал их по полгода.Приемный отец издевался над детьми и держал их впроголодь на протяжении нескольких лет. Соседи сообщили, что семья жила обособленно.