Выясняются новые факты о целителе из Шымкента, который взял на воспитание 6 детей из разных городов Казахстана. Бабушка одного из детей проживает в Усть-Каменогорске. В беседе с корреспондентом агентства Kaziform 65-летняя Наталья Устинова рассказала, каким образом ее внук был отдан на воспитание.

Беда не приходит одна

— Моя дочь Ольга работала поваром. Однажды она устроилась на базу отдыха «Чайка» в Бухтарме, готовила для отдыхающих. Она познакомилась с Кайратом, который работал там слесарем. Они понравились друг другу и стали жить вместе. Но законный брак не заключили, — сказала Наталья Устинова.

Летом 2019 года Ольга родила ребенка. Тогда ей было 39 лет. Ранее она замужем не была, детей у нее не было. Сына назвала Расулом (имя изменено).

— Отец не был рад ребенку. Наоборот, бросил их. Дочь впала в депрессию, пила. И я, и мой муж старались ее поддержать. Взяли в банке в кредит 3 миллиона тенге, отремонтировали наш старый дом, поселили их двоих. Для ребенка специально оборудовали одну комнату. Ольга стала приходить в себя. Но в 2021 году ее не обошел короновирус. Тяжело болея в течение 14 дней, она умерла в реанимационном отделении. Мы с дедом взяли внука на свое попечение, — продолжила Наталья Устинова.

Однако, испытания судьбы для этой семьи на этом не закончились. Через полгода дедушка ребенка умер от инсульта.

— Я осталась одна, лишилась опоры. Чтобы выплатить кредит, была вынуждена снова выйти на работу, а Расула сдать в дом младенца в Усть-Каменогорске. Я повар, как и моя дочь была. Вначале думала, что это временно. Но проходили дни и месяцы, я не могла избавиться от долга. Постоянно ездила к внуку, чтобы узнать, как он там, — говорит Наталья Устинова.

«Ребенок стал сразу называть его папой»

Осенью 2023 года она узнала, что семья из Шымкента хочет взять Расула на воспитание. Разузнала, кто эти люди, в социальных сетях увидела, что мужчина занимается целительством.

— Расул сразу начал называть его «папа». Сразу побежал за ним… Он же своим чистым сердцем не почувствовал зла… Мужчина держался солидно, гладил ребенка по голове и я тоже поверила. Так, 16 октября он увез Расула и еще одного мальчика из Усть-Каменогорска в Шымкент. Мы узнали, что он взял на воспитание 6 детей только потом, когда услышали об этом ужасе, — сказала Наталья Устинова.

В феврале 2024 года, после того, как старший из 6 детей рассказал об их трудном положении и попросил помощи, в отношении целителя было возбуждено уголовное дело. То есть, Расул был в этой семье 4 месяца. Сейчас он находится в центре адаптации несовершеннолетних в Шымкенте.

— У меня сердце разрывалось, когда я узнала, как этот изверг жестоко обращался с моим внуком и другими детьми. Это настоящее зверство! Даже животные такого не делают. Его жестокость по отношению к детям, которые относились к нему, как к отцу, ничем нельзя оправдать. Его нужно строго наказать! , — говорит Наталья Устинова.

Забрать домой

Бабушка хочет, чтобы внук вернулся в Усть-Каменогорск. Кредит она еще не выплатила. Хотя ей уже 65 лет, она работает, выплачивает кредит.

— Если бы Расула приняли в детский дом, я бы каждую неделю к нему ездила. Буду смотреть, чтобы за ним хорошо ухаживали, отвозить, что ему нужно. У меня уже возраст. Если бы не кредит, за который еще не рассчиталась, сама бы растила внука. Вот, такая у нас история, — сказал пенсионерка.

В детском доме в Усть-Каменогорска корреспонденту сказали, что директора Фатиховой Салтанат Ерболатқызы нет на месте и не впустили.

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы/Kazinform

Фото: Талғатжан Мұхаметбекұлы/Kazinform

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Позже стало известно кто разрешил «народному целителю» взять детей на воспитание. Также известно, что уголовное дело в отношении истязавшего детей целителя из Шымкента поступило в суд.