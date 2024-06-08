Уголовное дело в отношении истязавшего детей целителя из Шымкента поступило в суд

Уголовное дело в отношении целителя, подозреваемого в жестоком отношении к взятым на воспитание детям, поступило в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента, передает корреспондент агентства Kaziform.

Целителю, подозреваемому в жестоком отношении к детям, предъявлено обвинение по статье 110 (Истязание) и статье 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса РК.

По информации пресс-службы городского суда, на следующей неделе будет утвержден судья, который будет рассматривать уголовное дело, вызвавшее общественный резонанс. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте известный целитель взял на воспитание 6 детей и истязал их в течение 3 лет.

Затем появились новые сведения о целителе. После дела целителя ряд сотрудников сферы образования был наказан.

В Управлении здравоохранения рассказали о текущем состоянии детей.

Кроме того, в редакцию агентства Kaziform поступили новые сведения о детях, которых целитель взял на воспитание. В частности, о том, что одного из детей передали на воспитание целителю в возрасте 1,5 месяца. Также ему передали на воспитание двойняшек в возрасте 3 месяцев.