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    19:48, 07 Июнь 2024 | GMT +6

    Уголовное дело в отношении истязавшего детей целителя из Шымкента поступило в суд

    Шымкент, 6 детей, истязания
    Коллаж: Kazinform

    Уголовное дело в отношении целителя, подозреваемого в жестоком отношении к взятым на воспитание детям, поступило в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента, передает корреспондент агентства Kaziform.

    Целителю, подозреваемому в жестоком отношении к детям, предъявлено обвинение по статье 110 (Истязание) и статье 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса РК.

    По информации пресс-службы городского суда, на следующей неделе будет утвержден судья, который будет рассматривать уголовное дело, вызвавшее общественный резонанс. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

    Как сообщалось ранее, в Шымкенте известный целитель взял на воспитание 6 детей и истязал их в течение 3 лет. 

    Затем появились новые сведения о целителе. После дела целителя ряд сотрудников сферы образования был наказан.

    В Управлении здравоохранения рассказали о текущем состоянии детей.

    Кроме того, в редакцию агентства Kaziform поступили новые сведения о детях, которых целитель взял на воспитание. В частности, о том, что одного из детей передали на воспитание целителю в возрасте 1,5 месяца. Также ему передали на воспитание двойняшек в возрасте 3 месяцев.

    Теги:
    Закон и право Дети Суды Шымкент Права человека
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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