Стало известно, кто разрешил шымкентскому «колдуну-садисту» взять приемных детей на воспитание

Новые подробности появились в деле об истязании шестерых приемных детей отцом в Шымкенте. Так, один из детей был отдан на попечение семьи в возрасте всего 1,5 месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В 2021–2023 годах в Шымкенте «народный целитель» взял на попечение 6 несовершеннолетних детей. Решением суда двое из этих детей считаются усыновленными детьми мужчины и его супруги, остальные были под их опекой.

Так, старший из детей — мальчик, родившийся в апреле 2008 года, 7 июля 2021 года был отдан «целителю» под опеку приказом № 344 руководителя Управления образования города Шымкента. По решению судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкента Аугуль Рутемовой от 12 октября 2021 года подростка взяли на воспитание. К слову, решения суда нет, поскольку дело закрыто.

Девочка, родившаяся 17 мая 2021 года, была передана под опеку приказом руководителя Управления образования города Астаны № 336 7 июля 2021 года. «Колдун» и его супруга взяли ребенка на воспитание по решению суда от 30 октября 2023 года.

Третий и четвертый ребенок — двойня, мальчик и девочка, родившиеся 26 мая 2021 года. Двойняшки тоже были переданы под опеку приказом руководителя Управления образования города Астаны от 18 августа 2021 года.

Двое мальчиков, один из которых родился в декабре 2020 года, другой — в июне 2019 года, были переданы под опеку приказом руководителя Управления образования города Шымкента от 19 сентября 2023 года.

Отметим, что в годы отдачи приказов на усыновление управлением образования города Шымкента руководила Жанат Тажиева, которая ушла с поста в октябре 2023 года по собственному желанию. В Астане в то время руководителем был Шакарим Сейсенбай, тоже покинувший должность. К слову, позже стало известно о привлечении Шакарима Сейсенбая к административной ответственности за незаконное трудоустройство осужденного за коррупцию гражданина на позицию заведующего детским садом.

Справка выдана городским управлением образования

Нынешнее городское управление образования Шымкента сообщило, что процедуры передачи детей под опеку и на воспитание были проведены согласно порядку, утвержденному приказом министра образования и науки от 24 апреля 2020 года № 158.

— 7 апреля 2021 года в Управления образования города Шымкента поступило обращение от гражданина, проживающего в жилом массиве Кокбулак Абайского района города Шымкента о постановке на учет в республиканский банк данных в качестве кандидата на взятие под опеку несовершеннолетних детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, с соответствующими документами. Представленные документы были тщательно проверены сотрудниками Управления. Была проведена экспертиза, составлен акт о жилищно-бытовых условиях по указанному в заявлении адресу. В связи с положительным результатом вышеуказанных процедур, гражданин был зарегистрирован в республиканском банке данных в качестве кандидата на взятие под опеку несовершеннолетних детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, — сказали в Управлении.

По информации ведомства, в соответствии с установленным порядком, сотрудники отдела опеки и попечительства городского Управления образования в апреле–июне 2021 года, в сентябре 2023 года провели дополнительные проверки бытовых условий в жилом доме «целителя».

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.