Стало известно, кто разрешил шымкентскому «колдуну-садисту» взять приемных детей на воспитание
Новые подробности появились в деле об истязании шестерых приемных детей отцом в Шымкенте. Так, один из детей был отдан на попечение семьи в возрасте всего 1,5 месяцев, передает корреспондент агентства Kazinform.
В 2021–2023 годах в Шымкенте «народный целитель» взял на попечение 6 несовершеннолетних детей. Решением суда двое из этих детей считаются усыновленными детьми мужчины и его супруги, остальные были под их опекой.
Так, старший из детей — мальчик, родившийся в апреле 2008 года, 7 июля 2021 года был отдан «целителю» под опеку приказом № 344 руководителя Управления образования города Шымкента. По решению судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкента Аугуль Рутемовой от 12 октября 2021 года подростка взяли на воспитание. К слову, решения суда нет, поскольку дело закрыто.
Девочка, родившаяся 17 мая 2021 года, была передана под опеку приказом руководителя Управления образования города Астаны № 336 7 июля 2021 года. «Колдун» и его супруга взяли ребенка на воспитание по решению суда от 30 октября 2023 года.
Третий и четвертый ребенок — двойня, мальчик и девочка, родившиеся 26 мая 2021 года. Двойняшки тоже были переданы под опеку приказом руководителя Управления образования города Астаны от 18 августа 2021 года.
Двое мальчиков, один из которых родился в декабре 2020 года, другой — в июне 2019 года, были переданы под опеку приказом руководителя Управления образования города Шымкента от 19 сентября 2023 года.
Отметим, что в годы отдачи приказов на усыновление управлением образования города Шымкента руководила Жанат Тажиева, которая ушла с поста в октябре 2023 года по собственному желанию. В Астане в то время руководителем был Шакарим Сейсенбай, тоже покинувший должность. К слову, позже стало известно о привлечении Шакарима Сейсенбая к административной ответственности за незаконное трудоустройство осужденного за коррупцию гражданина на позицию заведующего детским садом.
Нынешнее городское управление образования Шымкента сообщило, что процедуры передачи детей под опеку и на воспитание были проведены согласно порядку, утвержденному приказом министра образования и науки от 24 апреля 2020 года № 158.
— 7 апреля 2021 года в Управления образования города Шымкента поступило обращение от гражданина, проживающего в жилом массиве Кокбулак Абайского района города Шымкента о постановке на учет в республиканский банк данных в качестве кандидата на взятие под опеку несовершеннолетних детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, с соответствующими документами. Представленные документы были тщательно проверены сотрудниками Управления. Была проведена экспертиза, составлен акт о жилищно-бытовых условиях по указанному в заявлении адресу. В связи с положительным результатом вышеуказанных процедур, гражданин был зарегистрирован в республиканском банке данных в качестве кандидата на взятие под опеку несовершеннолетних детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, — сказали в Управлении.
По информации ведомства, в соответствии с установленным порядком, сотрудники отдела опеки и попечительства городского Управления образования в апреле–июне 2021 года, в сентябре 2023 года провели дополнительные проверки бытовых условий в жилом доме «целителя».
Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.