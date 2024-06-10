Жителем Шымкента, подозревающимся в истязании шестерых приемных детей, был собран полный пакет необходимых для усыновления документов, сообщили сотрудники органов опеки. В них, в частности, было сказано, что семья живет за счет доходов от животноводства. ИП, зарегистрированное на имя главы семьи, как положено отчисляло налоги. О своем занятии целительством, мужчина не сообщил, передает корреспондент агентства Kazinform.

Впервые в отделе опеки управления образования Шымкента супруги появились в апреле 2021 года. Главные специалисты отдела Алия Утебаева и Жадыра Тогисбекова, рассказали о том, что мужчина, который вскоре предстанет перед судом, и его супруга побывали в двух детских домах Шымкента в поисках детей.

— С 10 лет дети сами решают, идти в семью или нет. Супруги предлагали усыновление нескольким детям, но почти все отказались. А Тимур (имя изменено), которому на момент усыновления было 13 лет, согласился. Будущий приемный отец мальчика прошел онлайн-обучение в школе приемных родителей и собрал все необходимые документы. В том числе справки из псих и наркодиспансеров, кожвена, СПИД-центра, справку о несудимости, о зарплате и документы на дом, подтверждающие, что усыновленному ребенку будет где жить, свидетельство о браке и даже характеристику от участкового, который отзывался о нем положительно. Такой же набор документов представила его супруга. И при наличии полного пакета документов у нас не было основания отказать этой паре в усыновлении, тем более, что это было и желание мальчика, ставшего супругам приемным сыном, — сообщила Алия Утебаева.

По словам Жадыры Тогисбековой, которая и стала основным инициатором изъятия детей в феврале 2024 года, оформляя усыновление, глава семьи скрыл, что помимо животноводства занимается целительством.

— Мы были в шоке, когда узнали об этом, увидели видео в Интернете. Если бы знали о том, что он целительством занимается, то отказали бы ему. Даже, если человек был какое-то время под следствием, мы отказываем. Тем более отказываем претендентам с судимостью. Но в случае с этой семьей, все было в полном порядке, поэтому не было оснований для отказа, — поделилась Жадыра Тогисбекова.

Главный специалист показала все собранные супругами документы. В увесистой папке их несколько десятков из разных ведомств и служб.

— Вот его удостоверение, сертификат о прохождении школы приемных родителей, направление на патронат и прочие документы, в том числе справка о подтверждении доходов, — добавляет Жадыра Тогисбекова.

Специалисты отдела опеки считают несправедливыми нападки СМИ.

— На весь мегаполис до недавнего времени было только три специалиста. И если по нормативам на каждого специалиста должно быть только 4 тысяч детей, у нас — 96 тысяч. Но даже в таких условиях мы выполняем всю возложенную на нас работу. В базах не было информации о том, что у него имелись проблемы с психическим здоровьем. Да и проверять достоверность предоставленных документов не входит в нашу компетенцию. Закон он не нарушил, нигде на учете не состоял, — добавила Алия Утебаева.

К слову, в отдел опеки управления образования Шымкента семья дважды предоставляла необходимый пакет документов. Во второй раз — в сентябре 2023 года, когда супруги решили удочерить трехлетнюю девочку из Алматы. Опеку на остальных детей супруги оформили в других регионах. В отделе опеки пояснили, что закон не ограничивает родителей в количестве усыновленных или взятых под опеку детей.

— Если у семьи есть стабильный доход и зарплата не ниже самой низкой зарплаты в РК, супруги могут брать из детских домов столько детей, сколько посчитают нужным. Но, мое мнение — больше 4 детей не стоит брать. В данном случае, семья, похоже не рассчитала свои силы, — пояснила Алия Утебаева.

После усыновления Тимура и удочерения девочки из Алматы, специалисты отдела опеки навещали семью.

— Мы в таких случаях заранее звоним, предупреждаем о своем приходе. Понятно, что супруги готовились к нашему приходу и все было в порядке. Было видно, что дети обеспечены всем необходимым, и в целом складывалось впечатление, что им в семье комфортно, — добавила Алия Утебаева.

По словам Жадыры Тогисбековой, когда после призыва о помощи старшего из детей, она приехала в дом приемных родителей, глава семьи встретил их со скандалом. Он не хотел отдавать детей, и сделать это удалось только при помощи наряда полиции.

— В первое время, пока его не закрыли, он ходил и засыпал нас жалобами. Писал, что мы незаконно отобрали его детей, за которыми они с женой хорошо смотрели. Но, я считаю, что мы правильно поступили, забрав детей. Эта семья не могла им дать всего, в чем они нуждались. Младшие дети были в плохом состоянии — грязные, исхудавшие, больные. Сейчас они питаются пять раз в день и спят в чистых постелях, — добавила Жадыра Тогисбекова.

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей. Дело поступило в суд. Какие проблемы в сфере усыновления детей оно выявило, читайте здесь.