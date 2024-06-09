Какие проблемы высветило дело «приемного отца-колдуна» из Шымкента

В резонансном деле «колдуна-целителя» из Шымкента, на протяжении нескольких лет издевавшегося над шестерыми приемными детьми, появляются все новые шокирующие подробности, расширяется круг лиц, которых можно и должно привлечь к ответственности за бездействие и попустительство. На «приемного отца» заведено уголовное дело по нескольким статьям уголовного законодательства. Об этом — в материале корреспондента агентства Kazinform.

В нечеловеческих условиях

Напомним, что житель Шымкента с супругой, не имевшие своих детей, с 2021 года брали детей в возрасте от 3 до 15 лет из детских домов разных городов Казахстана — из Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двое из шестерых детей — мальчик и девочка усыновлены и удочерены, на остальных оформлено опекунство. Мальчик, который был воспитанником шымкентского детского дома, старший, сейчас ему 16 лет. Остальные — родившиеся в 2009, 2020, 2021 годы.

Приемные «родители» держали детей впроголодь, кормили мясом кошек и собак, дети не мылись месяцами, были истощены, все в синяках и ссадинах, на теле шрамы от избиения цепями. Детей связывали на ночь и не купали по полгода, По показаниям старшего ребенка, детей поили мочой и кормили фекалиями.

В этой истории неясно, каким образом зверства оставались незамеченными, кто и на каких основаниях дал разрешение на усыновление. Вызывает удивление, что ни учителя, ни участковый полицейский, ни соседи, ни односельчане — никто не поинтересовался, почему эти дети так выглядят. Более того, как стало известно, «приемный отец», который занимается «целительством» и имеет канал на YouTube, собирался взять еще несколько детей из детских домов.

Вскрылось содержание детей в бесчеловечных условиях в феврале этого года, когда за помощью к взрослым обратился старший ребенок. Проверяющая комиссия, приехавшая в дом, где содержались дети, испытала шок — грязные и истощенные дети, на каждом — по два слоя грязной засаленной одежды. Пятеро детей почти не могут говорить.

Агентство Kazinform обратилось по данному делу с запросами в органы опеки, образования, здравоохранения и полиции. Сейчас двое из шестерых детей находятся в Центре адаптации несовершеннолетних, другие четверо — в специализированном доме ребенка. Все шестеро детей будут возвращены в прежние детские дома после того, как суд отменит их усыновление и опекунство.

«Нет времени»

По информации шымкентского омбудсмена Жаннеты Жазыкбаевой, специалисты местной службы опеки не смогли ранее вмешаться в судьбу детей из-за нехватки времени. В феврале, когда вскрылись эти ужасающие факты, омбудсмен обратилась в управление образования, связалась с директором школы и уведомила инспектора по делам несовершеннолетних. Только тогда была создана специальная комиссия, которая наконец-то поехала в дом, где жили дети, проверила условия их содержания и получила шок. На стенах висели картины с привидениями, стоял памятник умершей матери «приемного отца», вокруг памятника лежали кости. В доме были рога животных, привязанные кошки, внутри очень грязно, у детей не было нормальных спальных мест. В помещении нечем дышать от испражнений. Кроме того, рядом загон со скотом и от такого соседства тоже ужасный запах, который заполняет и помещение времянки, в которой содержали детей. Но сам хозяин дома и его жена жили в большом доме.

Из шести детей только одна девочка выглядела ухоженной, и только к ней было теплое отношение, а остальных не считали за людей, сказала омбудсмен. У маленьких детей вообще не было подгузников. Когда они опорожнялись под себя, их фекалии мазали им на лица, издеваясь, со словами: «Ешьте». Других детей заставляли тяжело работать с четырех утра, пасти скот, убирать в сараях, отчего руки их были похожи на руки стариков.

По словам старшего мальчика, когда он пришел в этот дом, через месяц «отец» сделал ему обрезание и заставил пить мочу. За малейшую провинность, а порой и без повода, мальчика жестоко избивали. Учителя школы № 95, куда подросток ходил учиться, видели его изможденное состояние, но тревогу почему-то не поднимали.

Данные факты были зафиксированы на фото и видео, и дело перешло в компетентные органы.

— Материалы сдали. Прошло около недели, в полиции затишье. Позднее было возбуждено дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Я связалась с детским омбудсменом Динарой Закиевой и рассказала обо всем. Она связалась с Генеральной прокуратурой, МВД и возбудилось дело по статье 110 УК РК (Истязания). Кто знает, иначе бы все растянулось. Мужчина был арестован на два месяца. В марте, апреле находился под стражей. Слышала, что в мае он вышел и попал в психдиспансер в Алматы. Скорее всего, он собирается восстановиться. Действительно ли есть отклонение или нет? Если да, то кто разрешил ему усыновить детей? Пусть соответствующие органы ответят на этот вопрос сами. Но во время допроса в полиции выяснилось, что по словам его младшего брата, 10 лет назад он убил женщину, когда лечил ее. В то время он избежал наказания с определением психологического расстройства, — рассказала омбудсмен в Шымкенте Жанетта Жазыкбаева.

Как утверждает известный юрист из Тараза Ирина Федорова, законодательством предусмотрено, что когда комиссия изымает детей, то об этом вправе заявить представители МВД, прокуратуры, попечительского совета. И в течение семи дней они обязаны подать в суд. Факты преступления вскрылись в феврале, а сейчас июнь, о судебных процессах еще не было слышно.

«Всегда был веселым и ни на что не жаловался»

Корреспондент Kazinform побывала в жилом массиве Кокбулак на самой окраине Шымкента, где происходили события с истязанием шестерых приемных детей. Выяснилось, что «приемные родители» в этом селе слывут нелюдимыми, ни с кем не общались, ни к кому в гости не ходили и к себе не звали. Семья была настолько скрытной, что на улице практически никто не знал, что дети, которые у них вдруг появились, им не родные. У этой семьи было около 20 голов скота, но, после истории с изъятием детей, скот быстро распродали. Маленьких детей нелюдимые супруги от дома далеко не отпускали и старались никому не показывать. Только после приезда комиссии односельчане узнали, что все дети были приемные.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Корреспондент агентства Kazinform побывала и в школе, где учился старший из приемных детей. Его классный руководитель, педагог с 30-летним стажем Гульнара Абишева, утверждает, что мальчик был спокойным, вежливым, веселым и никогда ни на что не жаловался. Больших успехов в учебе у него не было, но школу старался не пропускать, с одноклассниками легко находил общий язык, всегда приходил чистый, опрятный и внешне имел позитивный настрой. Поэтому в школе никто и не догадывался о его лишениях, о том, что он недоедает, загружен тяжелой физической работой и регулярно подвергается истязаниям со стороны приемного отца.По словам педагогов и одноклассников мальчика, ни разу за 2,5 года он не появился в школе в плохом настроении, подавленный или расстроенный.

Фото: Ирина Галушко/Kazinform

Классный руководитель рассказала, что в начале учебного года приходила домой к этому мальчику посмотреть, в каких условиях он живет. Но глава семьи ее в дом не впустил, сказав, что у них все нормально, поэтому ходить к ним не нужно. Кроме того, он категорически запретил общаться с ребенком школьному психологу и социологу, что насторожило педагогов, но дальше настороженности дело не пошло.

Примечательно, что никто из сотрудников органов опеки не был наказан. Хотя они не интересовались тем, как живется детям в приемной семье, а также тем, зачем супруги оформляют опеку над таким количеством детей, не имея для этого надлежащих условий.

Что касается мер в отношении сотрудников школы № 95, то, по информации пресс-службы управления образования, заместитель директора по воспитательной работе и классному руководителю общеобразовательной средней школы было вынесено предупреждение, а учителю-психологу и социальному педагогу школы — объявлен выговор.

Дело поступило в суд

По данным прокуратуры Шымкента, подозреваемый в период инкриминируемого ему деяния находился в состоянии психического заболевания.

Уголовное дело в отношении целителя, подозреваемого в жестоком отношении к взятым на воспитание детям, поступило в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних города Шымкента. Целителю, подозреваемому в жестоком отношении к детям, предъявлено обвинение по статье 110 (Истязание) и статье 140 (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) Уголовного кодекса РК. Судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

В пресс-службе управлении здравоохранения Шымкента сообщили о том, что все шестеро детей не были прикреплены к поликлинике, так приемные родители не обращались по этому поводу в медучреждение. Врача на дом они тоже никогда не вызывали. Во время плановых осмотров медиков в дом не впускали, а сами медики посчитали безосновательным посещение детей. Хотя, как утверждает юрист Ирина Федорова, в случае усыновления детей медики обязаны интересоваться их здоровьем, а родители периодически обязаны сдавать отчет об условиях содержании ребенка, и о его здоровье, прикрепляя справки из поликлиники.

Что касается применения мер дисциплинарного взыскания в отношении участкового инспектора, на подконтрольной территории которого жила семья с шестью приемными детьми, правоохранительное ведомство сообщило, что никаких мер взыскания к участковому не применялось, так как противоправных деяний со стороны участкового инспектора не обнаружено.

Прокомментировала дело «колдуна» и уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева, отметив, что оно передано в суд по уголовным делам, фигурант находится под арестом, отдельно расследуется факт использования денежных накоплений старшего ребенка, которые возможно были использованы на покупку коз, которых пас мальчик.

По словам детского омбудсмена, вопросы были и к педагогам школы, которые видели синяки на теле старшего ребенка, а также к органам опеки. И теперь в отношении них заведены уголовные дела, идет следствие.

Кто и как раздавал детей

В процессе расследования дела выяснилось, каким образом детей отдали «колдуну». Так, старший из детей — мальчик, родившийся в апреле 2008 года, 7 июля 2021 года был отдан «целителю» под опеку приказом № 344 руководителя управления образования города Шымкента. По решению судьи специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних города Шымкента Аугуль Рутемовой от 12 октября 2021 года подростка взяли на воспитание. К слову, решения суда нет, поскольку дело закрыто.

Девочка, родившаяся 17 мая 2021 года, была передана под опеку приказом руководителя Управления образования города Астаны № 336 7 июля 2021 года. «Колдун» и его супруга взяли ребенка на воспитание по решению суда от 30 октября 2023 года.

Третий и четвертый ребенок — двойня, мальчик и девочка, родившиеся 26 мая 2021 года. Двойняшки тоже были переданы под опеку приказом руководителя управления образования города Астаны от 18 августа 2021 года.

Двое мальчиков, один из которых родился в декабре 2020 года, другой — в июне 2019 года, были переданы под опеку приказом руководителя Управления образования города Шымкента от 19 сентября 2023 года.

Отметим, что в годы отдачи приказов на усыновление управлением образования города Шымкента руководила Жанат Тажиева, которая ушла с поста в октябре 2023 года по собственному желанию. В Астане в то время руководителем был Шакарим Сейсенбай, тоже покинувший должность. Позже стало известно о привлечении Шакарима Сейсенбая к административной ответственности за незаконное трудоустройство осужденного за коррупцию гражданина на позицию заведующего детским садом.

Нынешнее городское управление образования Шымкента сообщило, что процедуры передачи детей под опеку и на воспитание были проведены согласно порядку, утвержденному приказом министра образования и науки от 24 апреля 2020 года № 158. Представленные документы, по заверению ведомства, были тщательно проверены сотрудниками управления, проведена экспертиза, составлен акт о жилищно-бытовых условиях по указанному в заявлении адресу. В связи с положительным результатом вышеуказанных процедур гражданин был зарегистрирован в республиканском банке данных в качестве кандидата на взятие под опеку несовершеннолетних детей-сирот и несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей.

Забрать домой

Обнаружилось, что у одного из детей есть бабушка, которая проживает в Усть-Каменогорске. В беседе с корреспондентом агентства Kaziform 65-летняя Наталья Устинова подробно рассказала, каким образом ее внук был отдан на воспитание, и через какие испытания прошла их семья.

— У меня сердце разрывалось, когда я узнала, как этот изверг жестоко обращался с моим внуком и другими детьми. Это настоящее зверство! Даже животные такого не делают. Его жестокость по отношению к детям, которые относились к нему, как к отцу, ничем нельзя оправдать. Его нужно строго наказать! — говорит Наталья Устинова.

Бабушка хочет забрать внука к себе в Усть-Каменогорск.

По мнению юриста, шокирующий случай в Шымкенте должен гораздо более подробно освещаться журналистами в СМИ, блогерами в соцсетях. Речь идет о детях, беззащитных и, в данном случае, бесправных гражданах Казахстана. Их страдания случайно получили огласку и теперь все, кто так или иначе должен был бы выявить, предотвратить, не допустить подобного, стараются оправдаться и обелиться.

— По поводу тех статей, которые вменяют «отцу» приемных детей в Шымкенте — это 110-я и 140-я статьи УК РК. По 110-й статье «Истязание» предусмотрено от четырех до семи лет. С этим я согласна, хотя за то, что он так поступал с шестью детьми, среди которых есть маленькие 3-летние дети, — это, по моему мнению, очень маленький срок. А вот 140-я статья предусматривает всего лишь штраф до 160-ти МРП и арест до сорока суток. Возникает вопрос — почему не вменяют статью 142-ю УК РК? Эта статья о злоупотреблении правами опекуна или попечителя предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. По этой статье, помимо лишения свободы, предусмотрен штраф до 2 000 МРП, — говорит Ирина Федорова.

Юрист напомнила напомнила, что в Казахстане существует «Кодекс о браке и супружестве», в котором подробнейшим образом прописаны права ребенка, а в этом деле имеются множественные нарушения прав детей. Так, в статье 62-й говорится, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. В отношении 13-летнего мальчика ребенку поменяли не только имя и фамилию, но еще и сделали обрезание. Усыновили его в возрасте 13-ти лет, а законодательством предусмотрено, что подобные изменения ребенку, достигшему 10-летнего возраста, производятся только с его согласия.

— И вот еще такой вопрос — кто делала обрезание? Это надо выяснить. Если это был медик или мулла, их всех тоже надо привлечь к ответственности. Потому что, повторюсь, эти действия по обрезанию должны были выполняться только с письменного согласия ребенка. Без официальной бумаги с его разрешением они не имели права делать обрезание, так как ему уже более 10-ти лет. Эта бумага берется в присутствии попечителей и ряда других представителей заинтересованных органов, — считает спикер, добавив, что всех чиновников в уполномоченных органах необходимо привлечь к ответственности за халатное отношение к своим обязанностям. Помимо этого, ответственность должна нести и супруга «колдуна», но почему-то она не фигурирует в числе обвиняемых.

— Попечительский совет школы, комиссию по правам детей при акимате, в которой председателем обычно замакима города, а также секретаря этой комиссии, обязательно привлечь, — считает юрист. — Есть еще организация по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эта организация должна быть аккредитована. И если они одобрили усыновление и патронаж человеку, который несколько лет назад совершил убийство — тоже должны быть наказаны. Уже не первый год в каждом регионе Казахстана имеется региональный представитель Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребенка. Хотелось бы узнать, чем они занимаются в Туркестанской области? Может, им стоит взять под свой контроль детей-сирот, без родителей, усыновленных, под патронажем?

Дело шымкентского «колдуна» — это уже 4-й случай истязания за последние несколько месяцев именно в приемных семьях Казахстана. По этому поводу в конце февраля в Администрации Президента было проведено заседание со всеми акиматами регионов, по результатам которого с марта начались рейды по всем приемным семьям. Срок окончания рейдов -1 июля и надеемся, что сотрудники опеки, чиновники соответствующих заинтересованных ведомств ответственно отнесутся к тому, как в приемных семьях содержатся дети из детских домов, есть ли у них элементарные условия для нормальной полноценной жизни. Ранее в Казахстане не проводились подобные регулярные проверки органов опеки, но с недавнего времени в законодательство внесены поправки и такие проверки будут введены в постоянную практику.

P. S. Запущенный несколько лет назад в Казахстане процесс закрытия детских домов, видимо, дает сбой. Надежды на то, что казахстанцы разберут всех детей и в детских домах отпадет надобность, не оправдались.