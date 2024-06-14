МВД РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform ответило, что "целитель", подозреваемый в истязании шестерых приемных детей, лежит в больнице специализированного типа.

В отношении приемного отца ведется расследование по двум статьям: 110 ч. 2 УК (Истязание) и 140 ч. 2 УК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

— С санкции суда мера пресечения в виде содержания под стражей с учетом заболевания подозреваемого была изменена, он был помещен в больницу специализированного типа с интенсивным наблюдением. Уголовное дело направлено в прокуратуру города Шымкент для изучения и дальнейшего направления в межрайонный суд по уголовным делам, — говорится в ответе на запрос.

Отметим, что в прокуратуре Шымкента подтвердили наличие у подозреваемого психического заболевания. Однако органы опеки настаивают на том, что в момент передачи ему детей о сложном диагнозе они не знали. В отношении них тоже проводится досудебное расследование по статье 371 ч.1 УК (халатность). Дело направлено в прокуратуру Шымкента для определения подследственности. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения, к слову, тоже видит проблему в работе органов опеки и попечительства, в частности, в их малочисленном штате.

Что касается супруги «колдуна», ее материалы выделены в отдельное производство для проведения дополнительной проверки.

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода.

Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной.

Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей.

Дело поступило в суд. Первое заседние пройдет 18 июня в закрытом режиме. Какие проблемы в сфере усыновления детей оно выявило, читайте здесь.