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    20:00, 12 Июнь 2024 | GMT +6

    Стало известно, кто будет судить приемного отца — «колдуна» в Шымкенте

    садист
    Фото: Коллаж/Kazinform

    Вести суд по делу "колдуна", истязавшего приёмных детей, будет исполняющий обязанности председателя специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних г.Шымкента Болат Карабаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в городском суде, первое судебное заседание назначено на 18 июня. Суд будет проходить в закрытом режиме.

    Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода. Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи. Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной. Нашумевший случай прокомментировал известный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности. Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей. Дело поступило в суд. Какие проблемы в сфере усыновления детей оно выявило, читайте здесь

    Теги:
    Насилие над детьми Закон и право Дети Суды Шымкент Уголовное дело
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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