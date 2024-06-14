Какие меры будут предприняты для обеспечения тщательного контроля за рассмотрением дела о «колдуне-целителе» из Шымкента, который на протяжении нескольких лет издевался над шестерыми приемными детьми, и какие меры принимаются для предотвращения подобных случаев, рассказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Юлия Овечкина, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Расследование проводится в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Нормы законодательства запрещают каким-либо государственным органам вмешиваться в расследование, поэтому информация не распространяется. Комитет по охране прав детей Министерства просвещения видит проблему в работе органов опеки и попечительства, в частности, в их малочисленном штате. Например, в Шымкенте на 450 тысяч детей приходится всего 5 сотрудников, которые должны контролировать около 8000 детей, находящихся в приемных семьях. В рамках законопроекта по вопросам образования и защиты прав ребенка, который сейчас рассматривается в Мажилисе, обсуждается вопрос увеличения штатной численности органов опеки. Мы стремимся приблизиться к международному стандарту — один сотрудник органа опеки на каждые 5 тысяч детей. Это позволит вести тщательный контроль в таких семьях. Рассматривается также вопрос увеличения заработной платы гражданских служащих органов опеки, расширения их функций и принятия нормативно-правового документа, который будет детально регулировать их деятельность. Мы понимаем, что для каждого процесса нужен четкий стандарт, чтобы каждый шаг и действие специалиста были максимально регламентированы, особенно в вопросах, касающихся детей-сирот, — сказала заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Юлия Овечкина.

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет.

Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый.

Дело поступило в суд.

Первое судебное заседание назначено на 18 июня.