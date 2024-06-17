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    17:20, 17 Июнь 2024 | GMT +6

    В Минпросвещения РК не ответили, кто и почему допустил усыновление шымкентским «колдуном-садистом» шестерых детей

    Колдун
    Коллаж: Kazinform

    Агентство Kazinform продолжает свое расследование по поводу истязания шестерых детей приемным отцом — «целителем» из Шымкента.

    Мы обратились с официальным запросом в Министерство просвещения РК с просьбой прокомментировать действия органов опеки по этому делу.

    На вопрос, из каких детских домов, в каких городах и в каком году были усыновлены шестеро детей истязавшим их отцом из г. Шымкента, в Минпросвещения отвечать отказались, сославшись на Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», по которому «тайна усыновления ребенка охраняется законом и не подлежит разглашению».

    На вопросы, кто и на каких основаниях в этих детских домах и органах опеки допустил усыновление им шестерых детей, знали ли эти люди о его незаконной деятельности в роли «народного целителя», проводились ли ими его психологическая экспертиза, и имел ли место факт коррупции при усыновлении им детей, мы получили следующий краткий ответ:

    — Правомерность действий должностных лиц по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью опекуна будет определена судом по итогам рассмотрения уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми.

    Что касается того, каким образом органами опеки и попечительства велся контроль за этой семьей, и почему и кем конкретно был допущен недосмотр за детьми, в профильном ведомстве ответили, что «органы опеки и попечительства не реже одного раза в полугодие истребует от опекунов отчеты о состоянии здоровья подопечного и работе по его воспитанию, а также по управлению имуществом, принадлежащем несовершеннолетнему».

    Тем не менее, определенный вывод из инцидента был вынесен:

    — Министерством просвещения управлениям образования дано поручение посетить все приемные семьи на предмет выявления фактов жестокого обращения с детьми, детальный ответ о проделанной работе будет представлен в министерство, — гласил ответ.

    Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода.

    Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

    Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной.

    Нашумевший случай прокомментировализвестный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

    Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей.

    Дело поступило в суд. Первое заседние пройдет 18 июня в закрытом режиме. Однако по данным МВД РК, подозреваемый сейчас в больнице. Какие проблемы в сфере усыновления детей выявило это дело, читайте здесь.

    Теги:
    Насилие над детьми Закон и право Дети Суды Шымкент Дело колдуна
    Арман Маратов
    Автор
    Арман Маратов
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