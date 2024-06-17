В Минпросвещения РК не ответили, кто и почему допустил усыновление шымкентским «колдуном-садистом» шестерых детей

Агентство Kazinform продолжает свое расследование по поводу истязания шестерых детей приемным отцом — «целителем» из Шымкента.

Мы обратились с официальным запросом в Министерство просвещения РК с просьбой прокомментировать действия органов опеки по этому делу.

На вопрос, из каких детских домов, в каких городах и в каком году были усыновлены шестеро детей истязавшим их отцом из г. Шымкента, в Минпросвещения отвечать отказались, сославшись на Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье», по которому «тайна усыновления ребенка охраняется законом и не подлежит разглашению».

На вопросы, кто и на каких основаниях в этих детских домах и органах опеки допустил усыновление им шестерых детей, знали ли эти люди о его незаконной деятельности в роли «народного целителя», проводились ли ими его психологическая экспертиза, и имел ли место факт коррупции при усыновлении им детей, мы получили следующий краткий ответ:

— Правомерность действий должностных лиц по передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью опекуна будет определена судом по итогам рассмотрения уголовного дела по факту жестокого обращения с детьми.

Что касается того, каким образом органами опеки и попечительства велся контроль за этой семьей, и почему и кем конкретно был допущен недосмотр за детьми, в профильном ведомстве ответили, что «органы опеки и попечительства не реже одного раза в полугодие истребует от опекунов отчеты о состоянии здоровья подопечного и работе по его воспитанию, а также по управлению имуществом, принадлежащем несовершеннолетнему».

Тем не менее, определенный вывод из инцидента был вынесен:

— Министерством просвещения управлениям образования дано поручение посетить все приемные семьи на предмет выявления фактов жестокого обращения с детьми, детальный ответ о проделанной работе будет представлен в министерство, — гласил ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что небезызвестный в Шымкенте «народный целитель» взял на воспитание 6 детей, кормил их мясом собак и кошек, подвергал истязаниям в течение 3 лет. Мужчина, по словам детского омбудсмена Жанетты Жазыкбаевой, связывал детей и не купал их по полгода.

Соседи рассказали, что семья жила обособленно, а учителя старшего ребенка — что он никогда не жаловался и не просил помощи.

Позже стало известно, что никто из сотрудников отдела опеки не был наказан, так же, как и участковый. По их словам, они не знали, что он занимается нетрадиционной медициной.

Нашумевший случай прокомментировализвестный юрист, призвавший к тому, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Также стало известно, кто дал ему разрешение на усыновление, нашлась и родная бабушка одного из детей.

Дело поступило в суд. Первое заседние пройдет 18 июня в закрытом режиме. Однако по данным МВД РК, подозреваемый сейчас в больнице. Какие проблемы в сфере усыновления детей выявило это дело, читайте здесь.