От министерств до регионов: главные кадровые назначения недели в Казахстане

За прошедшую неделю в Казахстане произошел ряд кадровых назначений в центральных государственных органах и регионах страны. Новые руководители возглавили управления по защите прав детей, культуры, строительства, сельского хозяйства и предпринимательства, передает корреспондент агентства Kazinform.

На уровне Правительства произошло новое кадровое назначение — в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития. Постановлением Правительства Гиззат Байтурсынов назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

В свою очередь постановлением Правительства Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития.

По согласованию с Агентством РК по делам государственной службы Баян Нуртаева назначена на должность руководителя управления по защите прав детей Карагандинской области. С 2025 года и до назначения занимала должность заместителя акима района имени Казыбек би города Караганды по социальной сфере.

Аналогичное кадровое решение принято и в Северо-Казахстанской области, где также назначен новый руководитель управления по защите прав детей.

По распоряжению акима области и согласованию с Агентством РК по делам государственной службы руководителем управления назначена Мафруза Науанова.

До назначения она работала заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области.

Этим кадровые перестановки в Северо-Казахстанской области не ограничились. Новое назначение также произошло в сфере строительства.

По распоряжению акима области и согласованию с Агентством РК по делам государственной службы Косым Ансатбаев назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства.

Как отметили в акимате СКО, до назначения он работал координатором по технико-экономическим обоснованиям и экспертизам в частной компании.

Кадровые изменения произошли и в Алматинской области, где Айбол Рахимбаев был назначен новым руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона.

С ноября 2023 года он занимал должность заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

Следующие кадровые изменения затронули сферу культуры. Новым руководителем управления культуры Акмолинской области назначен Нуркиса Дауешов. До назначения являлся директором Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла Комитета культуры Министерства культуры и информации.

Масштабные кадровые перестановки на этой неделе произошли и в системе Агентства по финансовому мониторингу. Новые руководители департаментов экономических расследований назначены сразу в восьми регионах страны.

По согласованию с Администрацией Президента РК приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены:

генерал-майор Ерболат Балгабаев — руководителем ДЭР по Мангистауской области;

полковник Еркин Тюмелиев — руководителем ДЭР по Акмолинской области;

полковник Ерик Есенов — руководителем ДЭР по Актюбинской области;

полковник Дастан Букешев — руководителем ДЭР по области Жетысу;

полковник Дархан Куракбаев — руководителем ДЭР по Карагандинской области;

полковник Бакытжан Абулхаиров — руководителем ДЭР по Павлодарской области;

подполковник Нураби Толеутай — руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;

подполковник Сабыргали Балгалиев — руководителем ДЭР по Туркестанской области.

Изменения произошли в руководстве Кызылординской области. Новым заместителем акима региона стал Нуриддин Аманкул. С июня 2023 года и до назначения занимал должность генерального консула Республики Казахстан в городе Стамбул.

Кадровые изменения произошли и в Туркестанской области, где Алибека Плалова назначили новым руководителем управления сельского хозяйства. С 23 июня 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Еще одно назначение в сфере культуры произошло в Туркестанской области. управление культуры региона возглавил Бакытжан Садыков. Назначение согласовано с Агентством РК по делам государственной службы и утверждено распоряжением акима Туркестанской области.

В разные годы он занимал должности начальника управления и заместителя председателя комитета по языкам Министерства культуры и информации, заместителя директора департамента экономики и финансов Министерства культуры и спорта, заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы.

Сразу несколько кадровых решений приняли и в Костанайской области, где назначили новых руководителей управлений:

Ардак Бегатаров возглавил управления образования акимата Костанайской области;

Жанибек Журкабаев стал руководителем у правления физической культуры и спорта;

Айман Ибраева назначена руководителем управления по защите прав детей.

Руководителем управления по защите прав детей Павлодарской области назначена педагог с многолетним стажем Зауреш Калиева. До назначения на должность руководителя управления по защите прав детей являлась председателем филиала профсоюзной организации работников образования города Павлодара.

Еще одно кадровое назначение на этой неделе состоялось в Атырауской области, где сменился руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля. Им стал Ринат Капанов. Назначение произведено распоряжением акима области.