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    Масштабные кадровые перестановки: сразу в восьми регионах Казахстана назначены новые главы ДЭР

    Сразу в восьми областях Казахстана назначены новые руководители департаментов экономических расследований, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.

    Масштабные кадровые перестановки: сразу в восьми регионах Казахстана назначены новые главы ДЭР
    Фото: АФМ

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители:

    генерал-майор Ерболат Балгабаев — руководителем ДЭР по Мангистауской области;

    полковник Еркин Тюмелиев — руководителем ДЭР по Акмолинской области;

    полковник Ерик Есенов — руководителем ДЭР по Актюбинской области;

    полковник Дастан Букешев — руководителем ДЭР по области Жетысу;

    полковник Дархан Куракбаев — руководителем ДЭР по Карагандинской области;

    полковник Бакытжан Абулхаиров — руководителем ДЭР по Павлодарской области;

    подполковник Нураби Толеутай — руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;

    подполковник Сабыргали Балгалиев — руководителем ДЭР по Туркестанской области. 

    Ранее сменился глава ДЭР Кызылординской области.

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Назначения АФМ
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор