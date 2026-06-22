Масштабные кадровые перестановки: сразу в восьми регионах Казахстана назначены новые главы ДЭР
Сразу в восьми областях Казахстана назначены новые руководители департаментов экономических расследований, передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу назначены следующие руководители:
генерал-майор Ерболат Балгабаев — руководителем ДЭР по Мангистауской области;
полковник Еркин Тюмелиев — руководителем ДЭР по Акмолинской области;
полковник Ерик Есенов — руководителем ДЭР по Актюбинской области;
полковник Дастан Букешев — руководителем ДЭР по области Жетысу;
полковник Дархан Куракбаев — руководителем ДЭР по Карагандинской области;
полковник Бакытжан Абулхаиров — руководителем ДЭР по Павлодарской области;
подполковник Нураби Толеутай — руководителем ДЭР по Северо-Казахстанской области;
подполковник Сабыргали Балгалиев — руководителем ДЭР по Туркестанской области.
Ранее сменился глава ДЭР Кызылординской области.