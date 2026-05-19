Кадровые перестановки в АФМ: сменился глава ДЭР Кызылординской области

Сегодня, 19 мая, назначен новый руководитель департамента экономических расследований АФМ РК по Кызылординской области, передает агентство Kazinform.

Кенесары Багбанулы был назначен приказом председателя Агентства по финансовому мониторингу РК. Его представили на совещании под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева.

Кенесары Багбанулы родился в 1992 году в городе Алматы. В 2015 году окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова по специальности «юрист».

В разные годы работал на ответственных должностях в прокуратуре города Алматы. С 2021 года по настоящее время занимал должность заместителя руководителя Следственного департамента Агентства по финансовому мониторингу РК.

На совещании перед коллегами аким Кызылординской области пожелал новому руководителю Департамента АФМ успехов и поставил перед ним ряд задач.

