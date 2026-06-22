Баян Нуртаева возглавила управление по защите прав детей Карагандинской области

Баян Нуртаева по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы назначена на должность руководителя Управления по защите прав детей Карагандинской области, передает Kazinform.

Баян Сейтбековна Нуртаева имеет два высших образования. Окончила Карагандинский педагогический институт, а также Алматинский институт экономики и статистики.

Трудовую деятельность начала в 1991 году учителем информатики средней школы №10 города Караганды.

В разные годы работала главным специалистом по воспитательной работе Карагандинского городского управления образования, руководила отделом социализации и воспитания городского отдела образования.

С 2012 по 2020 год возглавляла Отдел культуры и развития языков города Караганды.

Затем была руководителем Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта города Караганды.

С 2025 года и до настоящего назначения занимала должность заместителя акима района имени Казыбек би города Караганды по социальной сфере.

Ранее Kazinform рассказывал о том, куда обратиться женщинам с детьми, пострадавшим от насилия в Казахстане.