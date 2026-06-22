Гиззат Байтурсынов стал вице-министром ИИ и цифрового развития

Постановлением Правительства Республики Казахстан Гиззат Байтурсынов назначен на должность вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Гиззат Байтурсынов родился в 1994 году в городе Шымкент. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Д.А. Кунаева.

2010–2019 гг. — программист, представитель в Малайзии, руководитель отдела технического снабжения, специалист и главный специалист отдела государственных закупок ТОО «Ел-Конды».

2019–2022 гг. — и.о. эксперта, эксперт, главный эксперт, руководитель управления развития электроники департамента развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2022–2024 гг. — руководитель управления, заместитель директора, директор департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

2024–2026 гг. — председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

С марта 2026 года по настоящее время занимал должность председателя Комитета цифровых активов и прорывных технологий Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

В свою очередь постановлением Правительства Республики Казахстан Дмитрий Мун освобожден от должности вице-министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Напомним, что Дмитрий Мун был назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан в ноябре 2024 года.