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    Нуркиса Дауешов возглавил управление культуры Акмолинской области

    Распоряжением акима Акмолинской области руководителем управления культуры региона назначен Нуркиса Дауешов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Нуркиса Дауешов возглавил управление культуры Акмолинской области
    Фото: акимат Акмолинской области

    О назначении сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области.

    Нуркиса Дауешов родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет.
    Трудовую деятельность начал в 2003 году артистом Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева в Уральске. С 2009 по 2013 годы работал преподавателем кафедры традиционного музыкального искусства Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В 2013–2019 годах был директором Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

    В 2019–2023 годы занимал должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. С 2023 по 2026 года был советником директора РГУ «Президентский центр Республики Казахстан».

    До назначения являлся директором Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла Комитета культуры Министерства культуры и информации республики Казахстан.

    Имеет почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана».

    Напомним, ранее сообщалось, что Айбол Рахимбаев возглавил управление предпринимательства Алматинской области. 

    Кадровые назначения Культура Регионы Казахстана Назначения Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор