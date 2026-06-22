Нуркиса Дауешов возглавил управление культуры Акмолинской области

О назначении сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области.

Нуркиса Дауешов родился в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы, Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова, Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году артистом Западно-Казахстанской областной филармонии имени Г. Курмангалиева в Уральске. С 2009 по 2013 годы работал преподавателем кафедры традиционного музыкального искусства Казахской национальной академии искусств имени Т. Жургенова. В 2013–2019 годах был директором Казахского государственного академического оркестра народных инструментов имени Курмангазы.

В 2019–2023 годы занимал должности вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан. С 2023 по 2026 года был советником директора РГУ «Президентский центр Республики Казахстан».

До назначения являлся директором Казахской государственной академической филармонии имени Жамбыла Комитета культуры Министерства культуры и информации республики Казахстан.

Имеет почетное звание «Заслуженный деятель Казахстана».

Напомним, ранее сообщалось, что Айбол Рахимбаев возглавил управление предпринимательства Алматинской области.