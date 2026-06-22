Айбол Рахимбаев возглавил управление предпринимательства Алматинской области

Айбол Айбекович родился в 1991 году. В 2012 году окончил Международный университет бизнеса по специальности «Экономика», в 2024 году получил степень магистра по специальности «Экономика» в академии «Q» UNIVERSITY.

Трудовую деятельность начал в 2013 году кредитным менеджером в ТОО «МФО 1 Кредит».

В разные годы работал главным специалистом, заведующим сектором и руководителем отдела предпринимательства Илийского района, главным специалистом отдела экономики и финансов, заместителем акима Жетыгенского и Энергетического сельских округов, главным специалистом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

С ноября 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

Ранее сообщалось, что Куаныш Бахытулы назначен заместителем акима Алматинской области.