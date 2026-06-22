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    Айбол Рахимбаев возглавил управление предпринимательства Алматинской области

    Распоряжением акима Алматинской области Айбол Рахимбаев назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития региона, передает агентство Kazinform.

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    Фото: акимат Алматинской области

    Айбол Айбекович родился в 1991 году. В 2012 году окончил Международный университет бизнеса по специальности «Экономика», в 2024 году получил степень магистра по специальности «Экономика» в академии «Q» UNIVERSITY.

    Трудовую деятельность начал в 2013 году кредитным менеджером в ТОО «МФО 1 Кредит».

    В разные годы работал главным специалистом, заведующим сектором и руководителем отдела предпринимательства Илийского района, главным специалистом отдела экономики и финансов, заместителем акима Жетыгенского и Энергетического сельских округов, главным специалистом АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы».

    С ноября 2023 года занимал должность заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.

    Ранее сообщалось, что Куаныш Бахытулы назначен заместителем акима Алматинской области.

    Кадровые назначения Назначения Алматинская область Предпринимательство и власть
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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