Экс-генконсул Казахстана в Стамбуле стал заместителем акима Кызылординской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Кызылординской области на должность заместителя акима региона назначен Нуриддин Аманкул, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Кызылординской области.

Нуриддин Аманкул родился в 1986 году в Таразе. Он окончил Международный университет бизнеса имени К. Сагадиева по специальности «Экономика», имеет степень магистра экономических наук.

Трудовой путь начал в 2007 году в Институте международной политики в качестве эксперта, после чего занимал ответственные должности в государственных и международных инвестиционно-финансовых организациях.

С 2012 по 2018 год работал директором департамента, управляющим директором Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», а также инвестиционным представителем в городе Стамбул.

С 2018 по 2023 год возглавлял управление по привлечению иностранных инвестиций Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, а также занимал должности первого секретаря и советника в Посольстве Казахстана в Турецкой Республике.

С июня 2023 года и до настоящего назначения занимал должность генерального консула Республики Казахстан в городе Стамбул.

Аким региона Мурат Ергешбаев поручил своему новому заместителю реализовать комплекс мер, направленных на развитие предпринимательства, туризма и аграрного потенциала региона.

Ранее в Кызылординской области планировали выбрать акимов одного города, одного поселка и трех сельских округов.