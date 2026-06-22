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    Экс-генконсул Казахстана в Стамбуле стал заместителем акима Кызылординской области

    По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и распоряжением акима Кызылординской области на должность заместителя акима региона назначен Нуриддин Аманкул, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Кызылординской области.

    Нуриддин Аманкул назначен заместителем акима Кызылординской области
    Фото: акимат Кызылординской области

    Нуриддин Аманкул родился в 1986 году в Таразе. Он окончил Международный университет бизнеса имени К. Сагадиева по специальности «Экономика», имеет степень магистра экономических наук.

    Трудовой путь начал в 2007 году в Институте международной политики в качестве эксперта, после чего занимал ответственные должности в государственных и международных инвестиционно-финансовых организациях.

    С 2012 по 2018 год работал директором департамента, управляющим директором Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», а также инвестиционным представителем в городе Стамбул.

    С 2018 по 2023 год возглавлял управление по привлечению иностранных инвестиций Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан, а также занимал должности первого секретаря и советника в Посольстве Казахстана в Турецкой Республике.

    С июня 2023 года и до настоящего назначения занимал должность генерального консула Республики Казахстан в городе Стамбул.

    Аким региона Мурат Ергешбаев поручил своему новому заместителю реализовать комплекс мер, направленных на развитие предпринимательства, туризма и аграрного потенциала региона.

    Ранее в Кызылординской области планировали выбрать акимов одного города, одного поселка и трех сельских округов. 

    Кадровые назначения Регионы Казахстана Кызылординская область Назначения Акимы
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор