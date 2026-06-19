Пять акимов будут избраны в Кызылординской области 21 июня

В Кызылординской области 21 июня состоятся выборы акимов одного города, одного поселка и трех сельских округов. Голосование пройдет одновременно в пяти административно-территориальных единицах региона, передает агентство Kazinform со ссылкой на территориально избирательную комиссию.

Жители выберут акимов города Арал Аральского района, сельских округов Аксу и Жанаталап Жалагашского района, поселка Шиели и сельского округа Жиделиарык Шиелийского района.

Правом голоса обладают 22 989 избирателей в городе Арал, 1 028 избирателей в Аксуском сельском округе, 424 избирателя в Жанаталапе, 22 669 избирателей в поселке Шиели и 560 избирателей в сельском округе Жиделиарык.

Для проведения пяти избирательных кампаний будут задействованы 33 избирательных участка. Работу по организации голосования обеспечат 230 членов избирательных комиссий. В бюллетени включены 16 кандидатов, все они участвуют в выборах в порядке самовыдвижения. Территориальные избирательные комиссии выдали удостоверения 59 доверенным лицам кандидатов.

Избиратели, которые по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не смогут прибыть на участок, могут подать заявление для голосования на дому до 12:00 часов 21 июня.

20 июня объявлено днем тишины. Голосование пройдет 21 июня с 07:00 до 20:00 по времени Астаны.

Напомним, Глава государства анонсировал выборы в Курултай на август.