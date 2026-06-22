Косым Ансатбаев назначен главой управления строительства в СКО

По распоряжению акима области и по согласованию с Агентством РК по делам государственной службы Косым Ансатбаев назначен руководителем управления строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области, передает агентство Kazinform.

Косым Ансатбаев 1981 года рождения, уроженец Республики Туркменистан.

Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Университет «Болашак» и Университет «Нархоз» по специальностям: юриспруденция, строительство и деловое администрирование.

В разные годы работал ведущим и главным специалистом управления торговли и государственных закупок, а также департамента предпринимательства и индустрии Кызылординской области. Занимал должности начальника отдела, заместителя руководителя и руководителя департамента архитектурно-строительного контроля и лицензирования, заместителя руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области, заместителя акима города Кызылорды.

Также работал директором Центра нормирования в строительстве и заместителем директора Центра информационного моделирования города Астаны.

Как отметили в акимате СКО, до назначения работал координатором по технико-экономическим обоснованиям и экспертизам в частной компании.

Ранее сообщалось, что Мафруза Науанова стала руководителем управления по защите прав детей в СКО.