Мафруза Науанова стала руководителем управления по защите прав детей в СКО

По распоряжению акима области и согласованию с Агентством РК по делам государственной службы Мафруза Тасбулатовна Науанова назначена руководителем Управления по защите прав детей акимата Северо-Казахстанской области, передает Kazinform.

Мафруза Тасбулатовна родилась в 1975 году в селе Казанка Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Окончила Кокшетауский педагогический институт имени Ш. Уалиханова и Кокшетауский институт экономики и менеджмента по специальностям «Математика и информатика» и «Экономика».

Трудовую деятельность начала учителем Володарской средней школы. В разные годы работала главным специалистом и руководителем отдела аппарата акима Айыртауского района, возглавляла отделы районного и городского уровня в сферах внутренней политики, культуры и развития языков. Занимала должности заместителя акима Айыртауского района, руководителя отдела опеки, попечительства и воспитательной работы Управления образования.

До назначения работала заместителем руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что Баян Нуртаева возглавила управление по защите прав детей Карагандинской области.