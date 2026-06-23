Назначен новый руководитель управления культуры Туркестанской области

Управление культуры региона возглавил Бакытжан Садыков. Назначение согласовано с Агентством РК по делам государственной службы и утверждено распоряжением акима Туркестанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бакытжан Садыков родился в 1982 году в селе Шарапхана Казыгуртского района Южно-Казахстанской области (ныне — Туркестанской). С отличием окончил ЮКГУ им. М. Ауэзова по специальности «Финансы и кредит» и Шымкентский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2003 году ведущим специалистом отдела бухгалтерского учета и финансирования территориального управления Министерства сельского хозяйства в Астане.

Затем работал в комитете рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства, был управляющим директором АО «Институт экономических исследований» при Министерстве экономики и бюджетного планирования, занимал руководящие должности в АО «НК СПК Оңтүстік» и ТОО «САО-Групп».

В 2009–2010 годах возглавлял управление финансирования и организационно-правовой работы комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства. В 2010–2012 годах был президентом Ассоциации водохозяйственных предприятий и организаций Казахстана.

В разные годы занимал должности начальника управления и заместителя председателя комитета по языкам Министерства культуры и информации, заместителя директора департамента экономики и финансов Министерства культуры и спорта, заместителя руководителя Дирекции по подготовке и проведению XXVIII Всемирной зимней Универсиады 2017 года в Алматы.

С марта 2018 года возглавлял КГКП «Алматы әуендері» управления культуры и архивов города Алматы.

С апреля 2026 года до настоящего назначения работал внештатным советником акима Туркестанской области.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» и «Қазақстан Республикасының Конституциясына 25 жыл».

Заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев поставил перед Бакытжаном Садыковым задачи по проведению комплексного анализа состояния объектов культуры региона и системному решению актуальных проблем сферы. Новому руководителю предстоит поддерживать молодых талантов, проводить крупные фестивали, конкурсы и другие культурные проекты, чтобы привлечь больше туристов в Туркестанскую область.

Ранее сообщалось о назначении Алибека Плалова руководителем управления сельского хозяйства региона.