Алибек Плалов возглавил управление сельского хозяйства Туркестанской области
Новым руководителем управления сельского хозяйства региона назначен Алибек Плалов. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства, передает корреспондент агентства Kazinform.
Алибек Плалов родился в 1991 году в Арнасайском районе Джизакской области Узбекистана. В 2013 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Агрономия». В 2019 году получил диплом по специальности «Экономика» в Региональном социально-инновационном университете.
Трудовую деятельность начал в 2014 году оператором управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Затем исполнял обязанности ведущего специалиста отдела механизации, после чего был назначен на эту должность.
В 2015–2016 годах работал главным специалистом отдела механизации. С марта 2016 года по январь 2018 года занимал должность главного специалиста отдела развития кооперации. Позднее продолжил работу в отделе развития растениеводства и механизации, сначала в управлении сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, а после образования Туркестанской области — в аналогичном подразделении нового региона.
В декабре 2019 года был назначен руководителем отдела развития растениеводства и механизации управления сельского хозяйства Туркестанской области. С марта 2020 года по июнь 2023 года возглавлял отдел производства и переработки продукции растениеводства.
С 23 июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.
Напомним, ранее Айбол Рахимбаев был назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.