Алибек Плалов возглавил управление сельского хозяйства Туркестанской области

Алибек Плалов родился в 1991 году в Арнасайском районе Джизакской области Узбекистана. В 2013 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова по специальности «Агрономия». В 2019 году получил диплом по специальности «Экономика» в Региональном социально-инновационном университете.

Трудовую деятельность начал в 2014 году оператором управления сельского хозяйства Южно-Казахстанской области. Затем исполнял обязанности ведущего специалиста отдела механизации, после чего был назначен на эту должность.

В 2015–2016 годах работал главным специалистом отдела механизации. С марта 2016 года по январь 2018 года занимал должность главного специалиста отдела развития кооперации. Позднее продолжил работу в отделе развития растениеводства и механизации, сначала в управлении сельского хозяйства Южно-Казахстанской области, а после образования Туркестанской области — в аналогичном подразделении нового региона.

В декабре 2019 года был назначен руководителем отдела развития растениеводства и механизации управления сельского хозяйства Туркестанской области. С марта 2020 года по июнь 2023 года возглавлял отдел производства и переработки продукции растениеводства.

С 23 июня 2023 года до нынешнего назначения занимал должность заместителя руководителя управления сельского хозяйства Туркестанской области.

Напомним, ранее Айбол Рахимбаев был назначен руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области.