Ринат Капанов возглавил управление ГАСК Атырауской области

Ринат Капанов имеет высшее образование. В 2007 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в 2010 году в частном секторе. В разные годы работал электриком и мастером на производственных предприятиях, экспертом технического надзора, начальником управления, инженером и старшим инженером в частных компаниях в сфере строительства и технического надзора.

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С декабря 2013 года по декабрь 2021 года занимал различные должности в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, где прошел путь от главного специалиста до руководителя отдела государственной архитектурно-строительной инспекции.

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До назначения занимал должность главного специалиста отдела развития инженерной инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.

Ранее сообщалось, что в Атырау назначен новый начальник городского управления полиции.