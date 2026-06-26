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    Конституция

    Ринат Капанов возглавил управление ГАСК Атырауской области

    Новым руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области стал Ринат Капанов. Назначение произведено распоряжением акима области, передает Kazinform.

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    Фото: акимат Атырауской области

    Ринат Капанов имеет высшее образование. В 2007 году окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

    Трудовую деятельность начал в 2010 году в частном секторе. В разные годы работал электриком и мастером на производственных предприятиях, экспертом технического надзора, начальником управления, инженером и старшим инженером в частных компаниях в сфере строительства и технического надзора.

    С декабря 2013 года по декабрь 2021 года занимал различные должности в управлении государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, где прошел путь от главного специалиста до руководителя отдела государственной архитектурно-строительной инспекции.

    До назначения занимал должность главного специалиста отдела развития инженерной инфраструктуры управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области.

    Ранее сообщалось, что в Атырау назначен новый начальник городского управления полиции.

    Кадровые назначения Атырауская область Архитектура Назначения Строительство
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор