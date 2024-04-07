Наводнение, суд над Бишимбаевым и новые назначения – как прошла неделя в РК

Главная тема прошлой недели – паводки, достигшие наводнения. Президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал их самыми сильными за последние 80 лет. Об этом и других событиях – в обзорном материале корреспондента агентства Kazinform.

Паводки постепенно захватывают всю большую территорию Казахстана. Ситуация меняется практически ежечасно. В паводкоопасные регионы выехал Премьер-министр и вице-премьеры.

Из-за сложившейся ситуации в субботу, 6-го апреля, к казахстанцам обратился Глава государства. Он отметил, что это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет. Президент заверил, что все спасательные работы на местах находятся на его личном контроле. На борьбу со стихией мобилизованы все ресурсы Министерства по чрезвычайным ситуациям, силы Министерства внутренних дел, Национальной гвардии, Вооруженных сил и Комитета национальной безопасности.

- Ни один из вас не останется без внимания государства, всем вам будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все ваши материальные потери будут компенсированы, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Полный текст обращения здесь.

В МЧС сообщили, что для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях из государственного материального резерва выпущены специальная и автомобильная техника и постельные принадлежности. По мере поступления ходатайств от местных исполнительных органов МЧС из государственного материального резерва будут разбронированы материальные ценности, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуации и их последствий.

Наиболее сложная обстановка сейчас складывается в Костанайской и Атырауской областях. В этих регионах находятся Олжас Бектенов и Канат Бозумбаев, назначенный на должность вице-премьера 31-го марта.

В Костанайскую прибыл 6 апреля министр по ЧС Чингис Аринов. Здесь действует режим ЧС в четырех районах и в городах Костанай и Аркалык. О стабилизации ситуации здесь говорить еще рано, растет уровень воды в реке Тобол, возможны дальнейшие подтопления. В регионе начала работу оценочная комиссия, ущерб жителям пообещал возместить областной акимат.

В Атырауской области под воду с 5 апреля уходит город Кульсары. Там подтоплено уже 2810 жилых домов и объектов инфраструктуры, эвакуировали более 26 тысяч жителей. Река Урал продолжает подниматься, идут сбросы с Ириклинского водохранилища. Паводковую ситуацию в регионе держит на контроле Глава государства.

В Западно-Казахстанской области, где в начале недели объявили режим ЧС, началась вторая фаза наводнения. Здесь ситуацию осложнял прорыв плотин. Теперь регион ожидает воду, которая придет со стороны Оренбургской области РФ, где прорвало дамбу. Аким области Нариман Турегалиев обратился к жителям с благодарностью и просьбой эвакуироваться из микрорайонов, которые могут оказаться в зоне подтопления.

На прошлой неделе регион посещал Касым-Жомарт Токаев. Он облетел подтопленные территории, ознакомился с ситуацией в Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах. Посетил эвакуационный пункт, провел заседание оперативного штаба.

По итогам работы Главы государства в Западно-Казахстанской области Министерство по чрезвычайным ситуация наделят новыми полномочиями. Президент считает, что для предупреждения природных и техногенных катастроф необходимо предоставить министерству право осуществлять контроль за центральными и местными исполнительными органами.

В Актюбинской области жителей предупредили о возможном увеличении сброса воды из водохранилищ. Местные власти не рекомендуют возвращаться в места, где проведена эвакуация. Между тем в регионе спецкомиссия начала принимать заявки по оценке ущерба от паводков. В регионе находится заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин.

В Акмолинской области 11 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Доставка продуктов и медикаментов к населению осуществляется на специальной технике.

Развивается паводок в Северо-Казахстанской области. Здесь населенным пунктам представляют талые воды и реки. По Есилю идет большая вода, перелив через гребень плотины на Сергеевском водохранилище, по данным на 7 апреля, почти достиг уровня 2017-го года, когда в регионе наблюдался самый мощный за последние 50 лет паводок. В область прибыл Роман Скляр, провел оперативное совещание, определил план действий.

В Карагандинской области паводковая обстановка стабилизировалась. Снизился приток воды в основные водохранилища. На контроле остаются отдельные населенные пункты. В регионе подсчитывают ущерб от паводка.

В затапливаемых регионах страны работают волонтеры. Они развозят гуманитарную помощь, укрепляют дамбы, помогают людям в эвакуации, проводят разъяснительную работу. Помогают спецслужбам справиться с паводками полицейские, простые казахстанцы.

В Генеральной прокуратуре на прошлой неделе сообщили, что устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. Изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа. Уже начато 4 досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях.

Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. По данным ведомства, проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133.

И к другим событиям недели.

Среди них наиболее обсуждаемым и резонансным стал суд над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым. 4-го апреля состоялось очередное судебное заседание, вызвавшее шквал обсуждений и критики со стороны казахстанцев. Заседания проходят с участием присяжных заседателей и транслируется в прямом эфире на YouTube-канале Верховного суда. Хронику и подробности можно посмотреть здесь. Очередное заседание назначили на 8-е апреля.

Министр культуры и информации РК Аида Балаева сказала, что следит за ходом действия судебного разбирательства по делу Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в истязании и убийстве с особой жестокостью Салтанат Нукеновой. По ее мнению, девушка уже стала символом всех пострадавших от бытового насилия.

На прошлой же неделе шел другой, не менее интересный процесс. В Межрайонном суде по уголовным делам Кайрат Сатыбалдыулы полностью признал свою вину в отмывании денег и согласился с указанными в обвинении суммами. Речь идет о миллиардах тенге. Защита Кайрата Сатыбалдыулы сообщила, что ранее подавала ходатайство о заключении процессуального соглашения. В прокуратуре ответили, что данный вопрос все еще находится на рассмотрении.

Завершились следственные действия по уголовному делу о факте крушения самолета авиакомпании Bek Air в 2019 году. Участники процесса ознакамливаются с материалами досудебного расследования.

Не обошлось без коррупционных новостей. По подозрению в совершении хищения бюджетных средств в особо крупном размере путем незаконного проведения государственных закупок из одного источника задержали экс-председателя правления АО «НК «КазАвтоЖол» Аскара Муратулы. В это же время в Павлодаре суд вынес приговор бывшим сотрудникам «КазАвтоЖола» - директору областного филиала и его подчиненному - которые вымогали деньги у подрядчика, занимавшегося обслуживанием республиканской трассы Павлодар-Астана. Суд назначил им 8 и 7 лет лишения свободы.

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