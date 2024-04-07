Прокуратура начала 4 досудебных расследования в связи с подготовкой к паводкам в РК

Прокуратура изучает целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полноту планов по предотвращению паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

По поручению Главы Государства, в 10 областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, уполномоченными государственными органами принимаются меры по ликвидации и минимизации последствий, недопущению подтопления новых территорий.

В аварийно-спасательных работах задействовано более 10 тысяч работников МЧС, МВД, акиматов и других служб.

Наиболее сложная ситуация складывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях.

Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.

На сегодня прокурорами начато 4 досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка. Обеспечено оцепление и патрулирование проблемных участков, охрана имущества граждан.

— В этот непростой период призываем граждан не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры, — говорится в сообщении Прокуратуры.

Там также разъяснили, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными правилами, утвержденными постановлением Правительства. Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи.

В целом все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме. Локализация паводков и восстановительные работы продолжаются.