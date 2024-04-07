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    20:24, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Прокуратура начала 4 досудебных расследования в связи с подготовкой к паводкам в РК

    Прокуратура
    Фото: gov.kz

    Прокуратура изучает целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полноту планов по предотвращению паводков, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

    По поручению Главы Государства, в 10 областях, где объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, уполномоченными государственными органами принимаются меры по ликвидации и минимизации последствий, недопущению подтопления новых территорий.

    В аварийно-спасательных работах задействовано более 10 тысяч работников МЧС, МВД, акиматов и других служб.

    Наиболее сложная ситуация складывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Атырауской областях.

    Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

    В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.

    На сегодня прокурорами начато 4 досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка. Обеспечено оцепление и патрулирование проблемных участков, охрана имущества граждан.

    — В этот непростой период призываем граждан не поддаваться панике, помощь каждой пострадавшей семье будет оказана в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Этот вопрос находится на постоянном контроле органов прокуратуры, — говорится в сообщении Прокуратуры.

    Там также разъяснили, что алгоритм получения компенсаций четко регламентирован специальными правилами, утвержденными постановлением Правительства. Местные исполнительные органы уже приступили к выплате единовременной материальной помощи. 

    В целом все уполномоченные государственные органы и органы правопорядка при поддержке волонтеров работают в усиленном режиме. Локализация паводков и восстановительные работы продолжаются.

    — На фоне сложившейся ситуации призываем население и СМИ воздержаться от распространения недостоверной информации и доверять только официальным источникам информации. Размещение, распространение ложной информации влекут административную и уголовную ответственность, — добавили в Прокуратуре.

    Теги:
    Генпрокуратура Казахстан Прокуратура Паводки Досудебное расследование
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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