Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев обратился к жителям региона, передает

— Уважаемые жители Западно-Казахстанской области! В регионе все еще сохраняется угроза паводков. В результате паводка подтоплено несколько жилых домов в пяти районах региона и в городе Уральске. Кроме того, вода поступила и на дачные участки в окрестностях Уральска. В целом, по области эвакуировано около семи тысяч человек, из них более трех тысяч — дети, — сообщил Нариман Турегалиев.

По его информации, в эвакуационных пунктах создаются необходимые условия. Помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Населению доставляются продукты питания, медикаменты и одежда. Организованы дежурства, обучение школьников проходит в онлайн-формате. Аким подчеркнул, что будут учитываться потребности жителей и создаваться все необходимые условия.

— Из водоемов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к нашей области, поступает большое количество воды. Ситуация сложнее, чем было 30 лет назад. Из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 431 кубометр воды в секунду. Началась вторая фаза наводнения. Как известно, вчера в Орске (Российская Федерация), прорвало дамбу, пострадали населенные пункты и жилые дома. Эта ситуация может угрожать и нашей области. Ведь из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется 2 170 кубометров воды. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и направятся в Каспий. Уровень воды в Урале поднялся почти на семь метров и приближается к опасной отметке. Таким образом, вода течет из русла реки и поступает в 1-й, 2-й, 3-й дачные микрорайоны Уральска. Поэтому просим жителей города проявить понимание, — продолжид аким.

Кроме того, при Илекском районе Оренбургской области (РФ) опасный уровень речных вод составляет 890 см. Он достигает достиг 855 см.

Жители 1-й, 2-го, 3-го дачных микрорайонов должны переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно.

— Глава государства обратился к народу Казахстана в связи с паводковой ситуацией, отметив, что ни один житель, пострадавший от стихийного бедствия, не останется без помощи. Поэтому для нас безопасность земляков будет на первом месте. С самого начала стихийного бедствия мы выполняем работы по устранению паводков в усиленном режиме. В связи с подъемом реки Урал вблизи города, укрепляем ее берега, укладывая песок мешками и т. д. В это непростое время общественность области всячески поддерживает пострадавших. Помогают предприниматели региона, общественные объединения, бюджетные учреждения, волонтеры и простые жители области. Выражаю огромную благодарность специалистам МЧС, коммунальной службы, силовых структур и волонтерам, а также моим землякам за помощь! Призываю сохранить спокойствие и поддерживать друг друга в этот трудный период! Также прошу всех жителей и представителей СМИ доверять только официальным источникам информации по сложившейся ситуации по паводку! — отметил Нариман Турегалиев.

Ранее сообщалось об эвакуации около семи тысяч человек в Западно-Казахстанской области, из них около 3600 детей. В эвакуационных пунктах находится более тысячи человек, остальные 5485 человек находятся у родственников.

В Уральске действует режим чрезвычайной ситуации.

4 апреля ЗКО с рабочим визитом посетил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который облетел подтопленные территории.