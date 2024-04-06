Благодарили даже маленькие дети - волонтер из подтопленного Аркалыка

Житель Аркалыка Алексей Руденко работает мастером производственного обучения в Аркалыкском политехническом колледже. Когда Костанайскую область начали топить талые воды, он в числе первых стал помогать местным жителям бороться с подтоплениями, оказывать помощь в распределении гуманитарных средств, передает корреспондент агентства Kazinform.

Волонтерская деятельность в жизни Алексея Руденко присутствовала всегда, но особенно остро понадобилась помощь, когда южную часть области окружило водой.

— Как истинный патриот своей страны я должен помочь людям. В зону подтопления мы попали практически сразу. Сначала помогали по информационному разъяснению среди жителей, затем уже стали помогать физически: откачка воды, укладка мешков с песком, причем работали совместно со спецслужбами, не обращая внимания на погоду. Когда привезли гуманитарную помощь — складирование и распределение пострадавшим, — рассказывает он.

Фото: личный архив Алексея Руденко

В памяти волонтера навсегда останется момент, когда вместе с другими ребятами из Молодежного ресурсного центра Аркалыка они привезли продукты пострадавшим. На встречу к ним вышли маленькие дети, которые практически хором поблагодарили за помощь. По словам молодого человека, это было трогательно и волнительно.

— От нашего колледжа сейчас помогают человек 20. Это студенты, преподаватели. По городу помощь оказывают около 150 человек из разных организаций. Мы всегда на связи. Если поступает звонок, то едем на склад, либо в зону подтопления с мотопомпой можем отправиться, — говорит волонтер.

Фото: личный архив Алексея Руденко

Огромную порцию благодарности высказывают местные жители, благодарят и специальные службы. Волонтер подчеркивает, что совместная работа со спасателями, полицейскими и другими организациями помогает преодолеть трудности при паводке.

Напомним, 28 марта в двух районах Костанайской области и Аркалыке был объявлен режим ЧС, но борьбу с большой водой спасатели начали намного раньше. В этот непростой для страны период спасателям помогают простые граждане, полицейские, волонтеры, которые прикладывают немало усилий, чтобы помочь в ликвидации последствий от паводка.