Уровень воды в реке Урал поднялся на полметра

В Атырауской области за прошедшие сутки на гидропосту реки Урал в поселке Индербор зафиксирован подъем уровня на 52 см, передает агентство Kazinform со ссылкой на областной оперативный штаб по ЧС.

Как рассказал заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев, подьем уровня произошел за счет поступления воды со стороны ЗКО. При этом, за сутки уровень воды в реке Урал в поселке Махамбет поднялся на 14 см, в Атырау ситуация остается стабильной.

По данным на 5 апреля, сброс с Ириклинского водохранилища составляет 2300м3/с. На 6 апреля - 2170 м3/с.

Ранее сообщалось, что Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с акимом Атырауской области Сериком Шапкеновым. Глава государства держит на контроле паводковую ситуацию в регионе. Все меры по снижению опасности затопления принимаются и будут усилены.