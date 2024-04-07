План противопаводковых действий определили в СКО

В СКО под руководством первого вице-премьера определили план противопаводковых действий. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Сегодня по поручению Главы государства для эффективной координации работы по борьбе с паводками в Северо-Казахстанскую область прибыл первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр. Он провел оперативное совещание по паводковой ситуации в регионе с участием акима области Гауеза Нурмухамбетова и руководителей госорганов.



В области складывается непростая паводковая ситуация.



Ожидаются резкие повышения уровней воды выше критических отметок.



С 5 апреля идет перелив воды через гребень Сергеевского водохранилища.



Первые подъемы у города Петропавловска ожидаются через 6 дней, а пик половодья на конец апреля.



Роман Скляр отметил, что нужно приложить все усилия во избежание развития негативного сценария паводка. В частности, необходимо принять исчерпывающие меры для оказания всей необходимой помощи гражданам, пострадавшим от паводков. Важно, чтобы помощь была оказана незамедлительно и без волокиты.



По итогам совещания первый заместитель Премьер-министра поручил руководству области подготовить пункты эвакуации населения, предусмотреть запасы продуктов питания, медикаментов, продолжить разъяснительную работу среди населения по правилам поведения при возникновении угрозы подтопления, продолжить заполнение мешкотары инертным материалом, с одновременным сосредоточением их в наиболее паводкоопасных местах, вести постоянный мониторинг за скоплением талых вод на полях, обеспечить круглосуточную готовность сил и средств для ликвидации возможных подтоплений, осуществлять круглосуточный мониторинг за сбросом воды из Сергеевского, Чаглинского и Селетинского водохранилищ.

Как сообщалось, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации Премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.

Река Есиль вышла из берегов в СКО. В Северо-Казахстанской области четверо молодых людей попытались проехать через перелив талых вод и оказались снесенными в кювет. Ночью их эвакуировали с крыши легковушки.