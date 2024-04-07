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    18:01, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Спасательная операция: талые воды снесли авто с людьми в кювет в СКО

    Спасательная операция
    Фото: кадр из видео

    В Северо-Казахстанской области четверо молодых людей попытались проехать через перелив талых вод и оказались снесенными в кювет. Ночью их эвакуировали с крыши легковушки, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, молодые люди 20-ти, 21-го, 24-х и 28-ми лет, оказались в заглохшей Lada Priora посреди перелива через дорогу Саумалколь — Новоишимское — Червоное. В момент переезда напор воды внезапно усилился. Мощным потоком вперемешку со льдом машину снесло с дороги на обочину, где глубина составляла более полуметра. Люди забрались на крышу автомобиля, стали звонить и звать на помощь.

    — На место происшествия выехали спасатели пожарной части, находящейся в 35 км от места ЧП. Находившиеся на трассе водители и пассажиры, местные жители сразу пришли на помощь, эвакуировали людей до прибытия спасателей. Медицинская помощь не понадобилась. Вместе со спасателями полузатопленный автомобиль отбуксировали на проезжую часть автодороги, — сообщили в пресс-службе.

    Спасатели еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении правил безопасности при прохождении паводка и рекомендовали адекватно оценивать ситуационные риски.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область СКО Регионы Казахстана Авто Молодежь Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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