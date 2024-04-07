Спасательная операция: талые воды снесли авто с людьми в кювет в СКО

В Северо-Казахстанской области четверо молодых людей попытались проехать через перелив талых вод и оказались снесенными в кювет. Ночью их эвакуировали с крыши легковушки, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, молодые люди 20-ти, 21-го, 24-х и 28-ми лет, оказались в заглохшей Lada Priora посреди перелива через дорогу Саумалколь — Новоишимское — Червоное. В момент переезда напор воды внезапно усилился. Мощным потоком вперемешку со льдом машину снесло с дороги на обочину, где глубина составляла более полуметра. Люди забрались на крышу автомобиля, стали звонить и звать на помощь.

— На место происшествия выехали спасатели пожарной части, находящейся в 35 км от места ЧП. Находившиеся на трассе водители и пассажиры, местные жители сразу пришли на помощь, эвакуировали людей до прибытия спасателей. Медицинская помощь не понадобилась. Вместе со спасателями полузатопленный автомобиль отбуксировали на проезжую часть автодороги, — сообщили в пресс-службе.

Спасатели еще раз напомнили о неукоснительном соблюдении правил безопасности при прохождении паводка и рекомендовали адекватно оценивать ситуационные риски.