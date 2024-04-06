Есиль вышел из берегов в СКО

В Северо-Казахстанской области на реке Есиль растет уровень воды. Отдельные гидропосты регистрируют выход ее в пойму, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным филиала РГП «Казгидромет» на 12:00, на гидропосту в селе Крещенка уровень воды достиг критической отметки в 1 400 см и Есиль вышел в пойму. У села Токсан би к указанному часу уровень воды составляет 1 412 см, опасный – 1 800 см, у райцентра Сергеевки – 1 027 см при критическом – 1 500 см. За последние четыре часа вода поднялась на 116 см. Перелив через гребень плотины – 235 см.

- Отмечается повышение уровня воды в реке Есиль на гидропосту в Петропавловске. Со вчерашнего дня Казводхоз приступил к регулированию уровня воды с помощью затворов. Производится сброс воды в нижний бьеф, где мы регистрируем повышение. Выходить на лед сейчас крайне опасно, - прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.

На малых реках вода тоже прибывает. На реке Иманбурлык до опасного уровня в 560 см осталось 2 см. На реке Шагалалы критическая отметка – 400 см, фактическая – 336. На реке Камысакты – 720 и 643 см, соответственно.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Урал поднялся на полметра.