Олжас Бектенов и вице-премьеры работают в затопленных регионах

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации Премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.

Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.

Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров — в Западно-Казахстанскую область.

В ночь с 5 на 6 апреля заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область.

Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.

Напомним, мажилисмены посещают подтопленные населенные пункты, встречаются с местными жителями, организовывают доставку гуманитарной помощи и работу волонтеров, а также участвуют в работе оперативных штабов.