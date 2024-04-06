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    14:08, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Олжас Бектенов и вице-премьеры работают в затопленных регионах

    здание Правительства РК
    Фото: Правительство РК

    По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для стабилизации паводковой ситуации Премьер-министр и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Премьер-министр, руководитель Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.
    Первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.
    Заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую область, Нурлан Байбазаров — в Западно-Казахстанскую область.
    В ночь с 5 на 6 апреля заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область.
    Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.

    Напомним, мажилисмены посещают подтопленные населенные пункты, встречаются с местными жителями, организовывают доставку гуманитарной помощи и работу волонтеров, а также участвуют в работе оперативных штабов.

    Теги:
    Атырауская область Северо-Казахстанская область Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Костанайская область Западно-Казахстанская область Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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