Какая помощь оказывается пострадавшим от паводков регионам из госматрезерва

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили, какая помощь из государственного материального резерва выделяется пострадавшим от паводков регионам, передает агентство Kazinform.

— В соответствии с перечнем сведений, подлежащих засекречиванию, МЧС «Номенклатура и объемы хранения материальных ценностей государственного материального резерва», предназначенных для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, является информацией ограниченного распространения, в связи с чем не представляется возможным предоставить наименование и количество имеющихся в государственном резерве товаров, — отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Вместе с тем. в МЧС сообщили, что согласно приказам министра по чрезвычайным ситуациям для ликвидации последствий чрезвычайных ситуации в Акмолинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областях из государственного материального резерва выпущены специальная и автомобильная техника (автомобиль вахтовый, два бульдозера, автобус, грязевая помпа (прицепная) — четыре штуки, две автоцистерны, экскаватор (колесный), трейлер с тягачом, автосамосвал, агрегат сварочный с двигателем внутреннего сгорания) и постельные принадлежности (200 кроватей, 200 матрацов, 200 подушек, 200 одеял, 400 наволочек, 400 простыней.

— По мере поступления ходатайств от местных исполнительных органов МЧС из государственного материального резерва будут разбронированы материальные ценности, необходимые для ликвидации чрезвычайных ситуации и их последствий, — добавили в ведомстве.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи с тяжелой ситуации из-за паводков. По его словам, такой природной катастрофы не было много лет. Президент РК напомнил, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны - Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.