Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи с тяжелой ситуации из-за паводков. По его словам, такой природной катастрофы не было много лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства напомнил, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях).

— Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет, — заявил Президент.

Он поблагодарил спасателей, полицейских, волонтеров и всех неравнодушных граждан, вовлеченных в борьбу со стихией, и выразил уверенность, что вместе казахстанцы преодолеют эту стихию.



