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    13:30, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Паводки в Казахстане стали крупнейшим природным бедствием за более чем 80 лет — Президент

    паводок Актюбинская область
    Фото: Правительство РК

    Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанцам в связи с тяжелой ситуации из-за паводков. По его словам, такой природной катастрофы не было много лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Глава государства напомнил, что из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны (Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях).

    — Произошла природная катастрофа, равной которой не было многие годы. Возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет, — заявил Президент. 

    Он поблагодарил спасателей, полицейских, волонтеров и всех неравнодушных граждан, вовлеченных в борьбу со стихией, и выразил уверенность, что вместе казахстанцы преодолеют эту стихию.

    Теги:
    Акорда Президент Токаев Касым-Жомарт Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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