О возможном увеличении сброса воды из водохранилищ предупредили жителей Актюбинской области

О возможном увеличении сброса воды из водохранилищ предупредил жителей Актюбинской области начальник отдела предупреждения ЧС департамента по ЧС Актюбинской области Тарас Коваленко, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

— Уважаемые жители города Актобе, проживающие вблизи рек Илек и Каргала Из-за высоких положительных температур, а также выпадения обильных осадков наблюдается подъём уровня воды. В случае продолжения увеличения притока возможны увеличение сброса воды из водохранилищ. Они работают в штатном режиме на заполнение с минимальным сбросом. Необходимо понимать, что ситуация сложная, паводок не закончился, — отметил Тарас Коваленко.

По его информации, в северной части имеются остатки снежных запасов, которые приводят к таянию и увеличению притоков. Поэтому возвращаться в места, где проведена эвакуация небезопасно. Вода может прийти незамедлительно. В случае чрезвычайной ситуации жителей просят звонить по номерам: 101, 112, 109.

Заместитель директора Актюбинского филиала РГП «Казводхоз» сообщил о мере заполненности Каргалинского водохранилища.





— Каргалинское водохранилище заполнено на 95%. Согласно правилам эксплуатации ведутся попуски воды в объёме 350 кубических метров в секунду. В связи с погодными условиями, из-за дождей, возможно увеличение попусков из Каргалинского водохранилища, — сказал А дильжан Ализак.

Как сообщалось, спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев. Заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область. Он встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов «Эко» и «Коктем», расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб. Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены. В области подтопленными остаются 689 дачных домов.

5 апреля была повреждена часть плотины Магаджанского водохранилища, расположенной в Хромтауском районе Актюбинской области, вода попала в Актобе и Алгинский район. Ранее Щербаковскую плотину прорвало в Актюбинской области.