Спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев

По поручению Главы государства заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

В областном центре вице-премьер встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов «Эко» и «Коктем», расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб. Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров добавил, что в регионе создана специальная комиссия, члены которой уже рассматривают соответствующие заявления от пострадавших жителей. В области подтопленными остаются 689 дачных домов.

Серик Жумангарин также осмотрел Актюбинское водохранилище. При проектной мощности в 245 млн кубометров за период паводка в водохранилище накопилось 485 млн кубометров снеговой воды.

Итоги рабочей поездки и результаты инспекции обсудили на заседании оперативного штаба. Был также определен план конкретных мер по противодействию паводкам.

5 апреля была повреждена часть плотины Магаджанского водохранилища, расположенной в Хромтауском районе Актюбинской области, вода попала в Актобе и Алгинский район. Ранее Щербаковскую плотину прорвало в Актюбинской области.