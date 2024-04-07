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    22:47, 06 Апрель 2024 | GMT +6

    Спецкомиссия по оценке ущерба от паводков начала принимать заявки от актюбинцев

    спецкомиссия
    Фото: Рrimeminister.kz

    По поручению Главы государства заместитель Премьер-министра РК Серик Жумангарин прибыл в Актюбинскую область. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Рrimeminister.kz.

    В областном центре вице-премьер встретился с жителями подтопленных садоводческих коллективов «Эко» и «Коктем», расположенных на берегу реки Илек. Главный вопрос, который интересовал собравшихся: как будет компенсироваться материальный ущерб. Серик Жумангарин заверил людей, что все материальные потери от паводков будут возмещены.

    Аким Актюбинской области Асхат Шахаров добавил, что в регионе создана специальная комиссия, члены которой уже рассматривают соответствующие заявления от пострадавших жителей. В области подтопленными остаются 689 дачных домов.

    Серик Жумангарин также осмотрел Актюбинское водохранилище. При проектной мощности в 245 млн кубометров за период паводка в водохранилище накопилось 485 млн кубометров снеговой воды.

    Итоги рабочей поездки и результаты инспекции обсудили на заседании оперативного штаба. Был также определен план конкретных мер по противодействию паводкам.

    5 апреля была повреждена часть плотины Магаджанского водохранилища, расположенной в Хромтауском районе Актюбинской области, вода попала в Актобе и Алгинский район. Ранее Щербаковскую плотину прорвало в Актюбинской области.

    Теги:
    Правительство Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Компенсация Общество Ущерб Актюбинская область Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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