Режим ЧС действует в 4 районах Костанайской области

В Костанайской области ситуация с паводком находится на контроле государственных органов, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Под руководством министра по ЧС Чингиса Аринова прошло заседание оперативного штаба области и проработан план дальнейших действий.



На сегодняшний день режим ЧС действует в Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, Костанайском районах, городах Аркалык и Костанай.

Напомним, житель Аркалыка Алексей Руденко, когда Костанайскую область начали топить талые воды, в числе первых стал помогать местным жителям бороться с подтоплениями, оказывать помощь в распределении гуманитарных средств.

По поручению Премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов ранним утром прибыл в Костанайскую область.

В Костанае местные власти вводят режим ЧС. Аким города Марат Жундубаев отметил, что главной проблемой паводка на сегодня является река Тобол.

Два взрыва осуществили специалисты из ВКО. По словам начальника ДЧС Костанайской области, это дало положительный эффект – ледоход активен.

ЧС природного характера объявили вчера в Карасуском районе Костанайской области.

Костанайцы помогают на прибрежных участках города, находящихся в зоне риска подтопления.