133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах — Минздрав РК
Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. Об этом передает агентство Kazinform.
По информации пресс-службы министерства, в рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.
— Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы, — отметили в Минздраве.
Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.
Как сообщалось, кипятить и отстаивать воду на период паводков посоветовали костанайцам.