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    02:19, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    133 пробы воды не соответствуют нормам в паводкоопасных регионах — Минздрав РК

    вода
    Фото: Kazinform

    Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации пресс-службы министерства, в рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

     — Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы, — отметили в Минздраве.

    Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

    Как сообщалось, кипятить и отстаивать воду на период паводков посоветовали костанайцам.

    Теги:
    Регионы Казахстана Регионы Вода Безопасность Минздрав РК Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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