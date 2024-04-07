Министерство здравоохранения РК ведет постоянный мониторинг качества питьевого водоснабжения в регионах с неблагополучной паводковой ситуацией. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы министерства, в рамках противоэпидемических и профилактических мероприятий, территориальными подразделениями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля проводится усиленный контроль за объектами централизованных и децентрализованных источников водоснабжения.

— Проведены отбор и исследование более четырех тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Из них несоответствующих гигиеническим нормативам оказались 133 пробы, — отметили в Минздраве.

Работа по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в регионах продолжается.

Как сообщалось, кипятить и отстаивать воду на период паводков посоветовали костанайцам.