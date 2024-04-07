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    00:23, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    11 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения в Акмолинской области

    река, вода
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    В Акмолинской области 11 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения. Доставка продуктов и медикаментов к населению осуществляется на специальной технике. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления внутренней политики Акмолинской области Алмас Алин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По словам спикера, с начала паводка по области было подтоплено 40 частных домов, два сооружения для временного жилья, 67 частных придворовых территорий, 18 дворов многоэтажных жилых домов. Работы по откачке завершены на всех участках.

    — На сегодня сохраняются 26 переливов, где ведутся работы по восстановлению дорожного полотна, 11 населенных пунктов остаются без транспортного сообщения, туда на специальной технике осуществляется доставка продуктов питания и медикаментов, — отметил А. Алин.

    В зоне прохождения рек Нура и Есиль находятся 19 населенных пунктов. Это город Косшы (79 домов), Целиноградский район (555 домов), Коргалжынский район (86 домов) и Аршалынский район (257 домов). Всего 977 домов.

    В эвакуационных пунктах находятся девять человек. В безопасные отгонные места была эвакуирована 18821 голова домашнего скота, потерь не зарегистрировано.

    — Приняты дополнительные меры по минимизации угрозы жизни и имуществу граждан. Дополнительно возведены защитные обвалования протяженностью 32 км, более 16 км земляных валов укреплены в течение последних трех дней. Укреплена 18-километровая береговая линия водных объектов. Для ликвидации рисков на 64 паводкоопасных участках рек начаты дополнительные взрывные работы. Охвачены населенные пункты четырех районов области, в том числе пристоличной зоны, — резюмировал А. Алин.

    Теги:
    ДЧС Регионы Казахстана Регионы Акимат Реки Происшествия Паводки Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
    Оксана Матасова
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