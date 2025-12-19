МИД Казахстана и Университет ООН подписали меморандум о взаимопонимании

Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

Президент предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН.

Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.

19 декабря Глава государства обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки.