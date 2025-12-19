РУ
    15:15, 19 Декабрь 2025 | GMT +5

    МИД Казахстана и Университет ООН подписали меморандум о взаимопонимании

    В присутствии Главы государства Касым-Жомарта Токаева министр иностранных дел Ермек Кошербаев и заместитель Генерального секретаря ООН – ректор Университета Чилидзи Марвала подписали в Токио меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Университетом Организации Объединенных Наций, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Фото: Акорда

    Ранее Касым-Жомарт Токаев посетил Университет Организации Объединенных Наций в Токио, где прочитал лекцию на тему «Восстановление стратегического доверия в эпоху турбулентности: каким Казахстан видит более справедливый и стабильный мир».

    Президент предложил создать в Алматы региональный филиал Университета ООН.

    Напомним, с 17 декабря Касым-Жомарт Токаев находится с официальным визитом в Японии.

    18 декабря Президент Казахстана встретился с членами Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил деятельность лиги, отметив, что рассматривает ее как важный механизм укрепления двустороннего сотрудничества. Также он провел встречу с Императором Японии Нарухито, в ходе которой подчеркнул, что Страна восходящего солнца на протяжении многих лет вдохновляет народ Казахстана своей дисциплиной и стойкостью.

    Такжет в офисе Премьер-министра Японии состоялась торжественная церемония встречи Президента Касым-Жомарта Токаева, где прошли переговоры Главы государства и Премьер-министра Японии Санаэ Такаичи. По итогам переговоров Президент Казахстана и Премьер-министр Японии подписали 14 документов.

    19 декабря Глава государства обсудил с губернатором Токио сотрудничество в сфере Smart city и ИИ. Позже аким Астаны Женис Касымбек и губернатор Токио Юрико Коикэ подписали Меморандум о взаимопонимании между столицами.

    Также Глава государства провел встречу с президентом компании Sumitomo Шинго Уэно, с председателем Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) Ичиро Такахару, председателем совета директоров компании Mitsui Тацуо Ясунагой, председателем совета директоров компании Komatsu Хироюки Огава, президентом компании Hitachi Construction Machinery Масафуми Сэнзаки. 

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Япония Президент Казахстана
